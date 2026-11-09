Visita del Santo Padre: dónde habrá feriado este martes 10 de noviembre

El asueto durante la jornada alcanzará a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, donde habrá cambios en la atención estatal, las clases y los bancos por las actividades previstas durante la visita del Papa.
El martes 10 de noviembre habrá asueto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba por las actividades previstas durante la visita del Papa León XIV. A diferencia de la jornada no laborable del lunes 9, que tuvo alcance nacional, la medida estará limitada a esos dos distritos. En el resto del país, las escuelas, los organismos públicos, los comercios y las entidades bancarias funcionarán con normalidad.
En la Ciudad de Buenos Aires, el asueto alcanzará a la administración pública porteña y habrá modificaciones en el funcionamiento de los colegios y los bancos. La medida responde a las actividades previstas para el regreso del Pontífice al distrito porteño durante la tarde y a la vigilia juvenil que se realizará por la noche en Palermo. El objetivo es facilitar la organización de los encuentros y la circulación durante los eventos.
En Córdoba también se dispuso un asueto para las dependencias provinciales, junto con la suspensión de las clases y de la actividad bancaria. La medida coincide con la visita de León XIV a la provincia, donde encabezará una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y participará de un encuentro con representantes de la Iglesia.
La agenda del Papa en Córdoba comenzará temprano: el vuelo especial partirá desde Buenos Aires a las 7.30 y aterrizará a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, conocido como Pajas Blancas. A las 10 está prevista la misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y el predio de FAdeA. Antes de la celebración habrá una presentación musical con Jairo, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Maxi Larghi y distintas agrupaciones corales.
Por la tarde, a las 15.15, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, frente a la Plaza San Martín. El regreso hacia el distrito porteño está previsto para las 16.55. Ya en Buenos Aires, a las 20.15, el Pontífice participará de una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, con actividades de oración y música.
El miércoles 11 de noviembre, el esquema de asuetos tendrá un nuevo alcance y se trasladará a la provincia de Buenos Aires, donde León XIV celebrará desde las 10 una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La medida especial estará concentrada en ese territorio, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba retomarán su funcionamiento habitual. La celebración en Luján será una de las últimas actividades multitudinarias de la visita papal al país.
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