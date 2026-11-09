Visita del Santo Padre: dónde habrá feriado este martes 10 de noviembre

Por la tarde, a las 15.15, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, frente a la Plaza San Martín. El regreso hacia el distrito porteño está previsto para las 16.55. Ya en Buenos Aires, a las 20.15, el Pontífice participará de una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, con actividades de oración y música.

El miércoles 11 de noviembre, el esquema de asuetos tendrá un nuevo alcance y se trasladará a la provincia de Buenos Aires, donde León XIV celebrará desde las 10 una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La medida especial estará concentrada en ese territorio, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba retomarán su funcionamiento habitual. La celebración en Luján será una de las últimas actividades multitudinarias de la visita papal al país.