A un año de la condena a Cristina Kirchner, el peronismo prepara una jornada de movilización

Uno de los ejes de la denuncia que impulsará el kirchnerismo estará centrado en las condiciones de detención de la ex mandataria. Según sostienen los legisladores, las restricciones que enfrenta respecto de las visitas y otros beneficios son más severas que las aplicadas en la mayoría de los casos de prisión domiciliaria registrados por la Justicia Federal.

De acuerdo con los datos recopilados por dirigentes y legisladores a través de pedidos de acceso a la información pública, la situación de Cristina Kirchner presenta diferencias respecto de la mayoría de los detenidos con prisión domiciliaria. El informe sostiene que una porción reducida de esos casos registra restricciones de visitas, mientras que la ex presidenta solo puede recibir visitas limitadas y bajo condiciones específicas.

El respaldo del peronismo hacia Cristina en redes

Embed Sin parar hasta verte LIBRE.Porque sos inocente.Porque sos digna de vivir como quieras.Porque merecés ser feliz.Porque la mayoría del país te quiere PRESIDENTA.LIBEREN A CRISTINA.Manga de cagones.A toda la mafia junta, ELLA les gana. pic.twitter.com/JW1YRbLY06 — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) June 10, 2026

Entre las manifestaciones de apoyo se destacó la de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una de las dirigentes más cercanas a Cristina Kirchner. A través de sus redes sociales, la jefa comunal reivindicó el liderazgo de la ex mandataria y cuestionó el fallo judicial que la mantiene bajo prisión domiciliaria.

Embed A un año del fallo contra Cristina



Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real.

Cristina fue víctima de una larguísima persecución que… — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 10, 2026

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que "Cristina es inocente y continúa injustamente detenida". Además, sostuvo que hace un año "se consumó una enorme infamia a la vista de todos" y afirmó que la ex presidenta fue víctima de una persecución que desembocó en una condena "arbitraria y desprovista de pruebas".

Las expresiones de respaldo se suman a las actividades organizadas por el kirchnerismo para esta semana, que incluyen concentraciones, actos y una movilización prevista para el 20 de junio en Parque Lezama bajo la consigna de reclamar la libertad de Cristina Kirchner.

De esta manera, el peronismo buscará convertir el primer aniversario de la condena en una nueva demostración de fuerza política y militante, con actividades que se extenderán durante los próximos días y que tendrán como principal consigna el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner.