A un año de la condena a Cristina Kirchner, el peronismo prepara una jornada de movilización

El peronismo convocó a una serie de actividades para reclamar por la libertad de Cristina Kirchner al cumplirse un año de su condena.
Al cumplirse un año de la resolución de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y derivó en su posterior detención, el kirchnerismo organizó una serie de actividades para denunciar lo que considera una proscripción política y volver a reclamar por su libertad.
La primera convocatoria tendrá lugar este miércoles en el Senado, donde legisladores de Unión por la Patria brindarán una conferencia de prensa para cuestionar el fallo judicial y presentar una carta dirigida a la Corte Suprema. En el documento, los bloques peronistas denunciarán una supuesta persecución política y objetarán las condiciones de detención impuestas a la ex mandataria.
Además de la actividad en el Congreso, a las 16 habrá una concentración frente al domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La movilización buscará visibilizar el reclamo por su liberación y reafirmar el respaldo político a la ex presidenta.
Las actividades continuarán el próximo 20 de junio con un banderazo en Parque Lezama. La convocatoria, prevista para las 15, coincidirá con el Día de la Bandera y recordará la masiva concentración realizada el año pasado, cuando un operativo de seguridad impidió que el acto se desarrollara frente a la vivienda de Cristina Kirchner.
Uno de los ejes de la denuncia que impulsará el kirchnerismo estará centrado en las condiciones de detención de la ex mandataria. Según sostienen los legisladores, las restricciones que enfrenta respecto de las visitas y otros beneficios son más severas que las aplicadas en la mayoría de los casos de prisión domiciliaria registrados por la Justicia Federal.
De acuerdo con los datos recopilados por dirigentes y legisladores a través de pedidos de acceso a la información pública, la situación de Cristina Kirchner presenta diferencias respecto de la mayoría de los detenidos con prisión domiciliaria. El informe sostiene que una porción reducida de esos casos registra restricciones de visitas, mientras que la ex presidenta solo puede recibir visitas limitadas y bajo condiciones específicas.
Entre las manifestaciones de apoyo se destacó la de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, una de las dirigentes más cercanas a Cristina Kirchner. A través de sus redes sociales, la jefa comunal reivindicó el liderazgo de la ex mandataria y cuestionó el fallo judicial que la mantiene bajo prisión domiciliaria.
Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que "Cristina es inocente y continúa injustamente detenida". Además, sostuvo que hace un año "se consumó una enorme infamia a la vista de todos" y afirmó que la ex presidenta fue víctima de una persecución que desembocó en una condena "arbitraria y desprovista de pruebas".
Las expresiones de respaldo se suman a las actividades organizadas por el kirchnerismo para esta semana, que incluyen concentraciones, actos y una movilización prevista para el 20 de junio en Parque Lezama bajo la consigna de reclamar la libertad de Cristina Kirchner.
De esta manera, el peronismo buscará convertir el primer aniversario de la condena en una nueva demostración de fuerza política y militante, con actividades que se extenderán durante los próximos días y que tendrán como principal consigna el reclamo por la libertad de Cristina Kirchner.
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