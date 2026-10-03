Su vínculo con la peregrinación también estuvo marcado por un recuerdo familiar. En 2022, Ardohain había mostrado el particular objeto que llevó durante la caminata: una pequeña medalla con la fotografía de su hija Blanca, quien murió en 2012.

La participación de Pampita se desarrolla en el marco de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, cuyo recorrido desde Liniers hasta la Basílica es de aproximadamente 60 kilómetros. Según las estimaciones, este año podría superar el millón de fieles.

La mayor parte del trayecto se realiza por la Ruta Nacional 7, que durante el operativo se transforma en una senda peatonal. La circulación vehicular permanece interrumpida en el tramo principal para facilitar el desplazamiento de los peregrinos, mientras que la coordinación de seguridad y emergencias se realiza desde un Centro de Operaciones instalado en la Universidad Nacional de Luján.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la peregrinación atraviesa Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de llegar a Luján. En el tramo final, los fieles ingresan hacia la Basílica por la calle 9 de Julio.