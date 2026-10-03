La modelo partió desde Liniers junto a otros fieles y compartió imágenes del comienzo de la caminata hacia la Basílica.
Pampita volvió a participar este sábado de la peregrinación a Luján y compartió en sus redes sociales distintos momentos de la caminata. Como todos los años, la modelo se dirigió hacia la Basílica para agradecer y pedir por su familia y sus seres queridos.
Durante las primeras horas de la mañana, Carolina Ardohain publicó una foto desde una parroquia, donde se la vio acompañada por otras mujeres. Luego mostró parte del viaje en micro rumbo a Liniers, punto de partida de la peregrinación, y reveló el recurso que utilizó para evitar lastimarse los pies durante el trayecto.
Con una pechera rosa, Pampita inició la caminata y mostró que se colocó cinta en los talones para protegerse de las molestias y las heridas que pueden producirse durante los kilómetros de recorrido. La modelo mantiene una profunda devoción por la Virgen de Luján.
Tras la peregrinación de 2025, Pampita había compartido un mensaje dedicado a la Virgen: “Protégenos bajo tu manto, cuídanos mucho, cura nuestras heridas y acompáñanos siempre”. La modelo suele participar de esta celebración religiosa junto a otros fieles.
Su vínculo con la peregrinación también estuvo marcado por un recuerdo familiar. En 2022, Ardohain había mostrado el particular objeto que llevó durante la caminata: una pequeña medalla con la fotografía de su hija Blanca, quien murió en 2012.
La participación de Pampita se desarrolla en el marco de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, cuyo recorrido desde Liniers hasta la Basílica es de aproximadamente 60 kilómetros. Según las estimaciones, este año podría superar el millón de fieles.
La mayor parte del trayecto se realiza por la Ruta Nacional 7, que durante el operativo se transforma en una senda peatonal. La circulación vehicular permanece interrumpida en el tramo principal para facilitar el desplazamiento de los peregrinos, mientras que la coordinación de seguridad y emergencias se realiza desde un Centro de Operaciones instalado en la Universidad Nacional de Luján.
Desde la Ciudad de Buenos Aires, la peregrinación atraviesa Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de llegar a Luján. En el tramo final, los fieles ingresan hacia la Basílica por la calle 9 de Julio.
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