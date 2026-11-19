Dio un fuerte salto diario de más de 80 unidades respecto del cierre previo de 848 puntos. El dólar minorista cerró en $1585 en el Banco Nación.
Los activos argentinos volvieron a operar en terreno negativo este jueves, en una jornada marcada por las bajas en los mercados internacionales. El índice MSCI Merval retrocedía 0,8%, los bonos soberanos en dólares perdían 1,5% en promedio. El riego país cerró la jornada en los 931 puntos básicos, lo que consolidó un fuerte salto diario de más de 80 unidades respecto del cierre previo de 848 puntos.
La disparada del índice que elabora JP Morgan respondió de manera directa al retroceso que sufrieron los títulos públicos en moneda extranjera. En el segmento de renta fija, la venta generalizada de bonos soberanos tanto en la legislación local como en la extranjera elevó las tasas de retorno exigidas por los inversores y alejó las posibilidades de un regreso fluido del país a los mercados internacionales de crédito.
La tendencia también se reflejaba en Wall Street, donde los ADR de empresas argentinas registraban mayoría de bajas. A las 15.30, YPF perdía 3,1%, Grupo Galicia retrocedía 3,5%, Mercado Libre caía 3,5% y Vista Energy bajaba 1,9%, mientras que Pampa Energía avanzaba 0,4%. En paralelo, el Dow Jones operaba con una caída del 1,7%.
En el frente cambiario, la mayor demanda de cobertura por parte de empresas e inversores impulsó al alza a todas las cotizaciones. El dólar minorista en la pizarra del Banco Nación avanzó cinco pesos respecto de la jornada previa para ubicarse en un récord nominal de $1.585 para la venta, al tiempo que el tipo de cambio mayorista acompañó la tendencia alcista para cerrar la rueda en torno a los $1.565.
Por su parte, en el segmento financiero las cotizaciones ampliaron su brecha con el tipo de cambio oficial ante la constante presión compradora. El Contado con Liquidación (CCL) registró un salto del 2,4% para ubicarse en los $1.771,66, mientras que el dólar MEP o bolsa avanzó un 0,9% en el día hasta finalizar negociado a $1.643,76.
A ese escenario se suman los compromisos de deuda que el Gobierno de Javier Milei deberá afrontar hasta fines del próximo año, alrededor de US$ 28.000 millones. El Presidente, que ya anticipó que buscará la reelección, rechazó las versiones sobre una posible devaluación y aseguró que " el roleo (renovación) está asegurado, los pagos de deuda hasta el 2027 están asegurados".
Milei también ratificó su compromiso de sostener el superávit fiscal y destacó el resultado de la balanza comercial como parte de la estrategia para acumular divisas en el Banco Central y controlar la inflación. En el plano político, el oficialismo busca suspender las PASO de 2027, una iniciativa que necesita el respaldo del Congreso, donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia.
En ese sentido, el oficialismo consiguió el dictamen para avanzar con la suspensión de las primarias luego de retirar del proyecto el sistema de listas colectoras, uno de los principales reclamos de los bloques dialoguistas. La iniciativa apunta a llegar al recinto del Senado el jueves de la semana próxima, según señaló la firma Cohen.
En el escenario internacional, los inversores también siguieron las novedades de la reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen. China difundió una declaración conjunta en la que los mandatarios sostuvieron que las guerras nucleares son inútiles y nunca deben librarse. Desde Quantum Finanzas señalaron que el encuentro alimentó expectativas sobre una posible resolución de algunos conflictos globales.
Otro de los focos de atención fue la salida a cotización de Anthropic, que recaudó US$107.000 millones en una histórica oferta pública inicial de acciones. La operación reavivó el interés de los inversores por las empresas vinculadas con la inteligencia artificial, en una jornada en la que los mercados también siguieron de cerca la evolución de los activos tecnológicos.
Por su parte, el petróleo registró subas luego de las caídas de la jornada anterior. Las preocupaciones por el suministro desde Oriente Medio, tras los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, contrarrestaron las expectativas de un excedente de oferta. El Brent avanzaba un 1% y cotizaba a US$92,83 por barril para los contratos de enero.
El analista de PVM Associates John Evans señaló que el Brent no había logrado mantenerse por debajo de los US$90 por barril, aunque persiste la incertidumbre sobre la evolución de los precios. También consideró poco probable que la reunión trilateral de Shenzhen consiga una solución para la guerra en Ucrania y el conflicto con Irán, dos factores que siguen condicionando las expectativas de los mercados.
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