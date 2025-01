Ola de calor: cómo cuidar a las mascotas

Sucede que muchos creen que los animales de compañía no se ven tan perjudicados como los humanos por las temperaturas tórridas, pero no es asi: los animales de compañía pueden ser gravamente afectados por el calor.

Entre las mascotas que más sufren el calor, están los perros. No solo porque necesitan salir a pasear y tener actividad diaria, sino también porque -a diferencia de los humanos- solo cuenta con la respiración para para reducir su temperatura corporal.

Por ello, los canes pueden padecer un golpe de calor y hasta deshidrataciòn cuando el calor los afecta por encima de los 30 grados.

IMPORTANTE: RECUERDA SIEMPRE CONSULTAR A TU VETERINARIO DE CONFIANZA

Consejos para proteger a los perros de la ola de calor

Estos consejos son aplicables tanto para el paseo de los perros, como a su transporte en auto durante los días de mucho calor.

1 - La mascota NUNCA debe quedar encerrada en un auto

Dejar un animal, ya sea un perro o un gato, encerrado en un coche más de quince minutos en verano, a pleno sol -con las ventanas abiertas o cerradas- puede ser letal.

Además, si el perro va en la trasera del coche, debe cuidarse el sol no le dé directamente. Muchos golpes de calor precisamente se dan porque durante el viaje, el animal de compañía recibe muchos sol desde la ventanilla o la luneta trasera.

Perro en un autp.jpeg NUNCA HAGAS ESTO

2 - Paseos (o transporte) por la mañana temprano o tras la caída del sol

Los mejores momentos del dìa papa pasear a los perros son a primera hora del día y al anochecer. Aunque los perros deben poder hacer sus necesidades por lo menos tres veces al día y lo ideal es que hagan ejercicio en estas salidas, en verano se debe ajustar esas actividades a la temperatura externa. Así, el paseo nocturno puede ser más largo que lo normal y las salidas con sol, menos extensas-

3 - El suelo caliente quema las patas de los animales de compañía

A cualquer humano le quemarìa la planta de los pies caminar por veredas calientes por el sol, Lo mismo le sucede a los perros. Por ello, siempre que se saque a pasear a los canes, se debe ir por la vereda de la sombra y a paso rápido.

4 - Si vos no salís a correr con alta temperatura, tu perro tampoco

Los humanos no deben hacer ejercicio en exceso cuando las temperaturas son altas. Los perros, tampoco. Pero mientras las personas sabne cuando parar si les afecta el calor, los animales, no. Es más, el ejercicio excita a los perros y, pese a que el calor los afecta y deshidrata, no paran.

Por ello, los paseos deben ser cortos, con paradas para que descansen, y se los debe hidratar antes y después del trabajo.

5 - Siempre debe estar disponbile agua fresca y limpia para las mascotas

Para todas las razas caninas es muy importante tener agua fresca y limpia disponible porque no solo se hidratan, sino que, además, se refrigeran con la ingesta del líquido.

En el caso de los bulldog -francés e inglés-, los carlinos y otras razas con las vías respiratorias deficientes, el peligro de deshidratación es mayor cuando hay exposición a un fuerte calor. Por ello, en estos casos, se debe prestar atención e incentivarlos para que consuman agua.

Perro en balcón M.jpg

6 - En balcones, terrazas, patios y jardines, siempre debe haber sombra

Los animales de compañía que viven en casas y departamentos siempre gustan de salir a balcones, patios, terrazas o jardines. para tomar sol. Pero se debe garantizar siempre que cuenten con una zona de zombra (toldo, techo, cucha, plantas p árboles)

7 - Los cortes de pelo no son siempre recomendables

Muchos creen que cortarlel pelo del perro en verano es un acierto. Pero no siempre es así, el pelaje canino puede actuar como un asilante térmico. Por eso, antes de decidir pelar a tu amigo de cuatro patas, lo mejor es consultar al veterinario.

8 - Puede ser que no le guste, pero un baño refrescará a tu mascota

Aunque a tu perro no le guste que lo mojes con la manguera o le metas en una pileta, lo agradecerá cuando vea que se refresca y se siente mejor. Cuando el calor sea fuerte, un poco de agua en la panza o en el lomo puede darle un respiro. El agua fresca al evaporarse los enfría y si tienen pelo largo todavía es mejor porque se empapa y el efecto refrescante dura más. Esto no es aplicable a los gatos.

Qué hacer si una mascota sufre un golpe de calor

Si no se pudo evitar que un animal de compañía sufra un golpe de calor, se debe actuar con decisiòn y celeridad para ayudarlo.

a) Se debe bajar la temperatura del animal lo antes posible. Hay que aplicarle agua fresca (no helada) en la nuca, primero, y en todo el cuerpo, luego.

b) Poner cerca un ventilador ayudar a la evaporación y a que se enfríen más rápido, pero siempre que el animal se sienta cómodo con el viento. Si le molesta, cesar con esa acción.

c) Impulsar a que el perro consumar agua para que se hidrate rápido y naturalmente.

d) En el caso de que el perro tenga quemaduras en las patas por el contacto con veredas o asfalto caliente,se deberá aplciar una pomada específica que debe ser recetada por el veterianrio. Es bueno tener una a mano. Por ello, en la pròxima consulta con el profesional de confianza, es recomendable que recete un bálsamo y tenerlo a mano.

e) En el caso de que el afectado sea un gato, se debe intenatr mojar la nuca del animal y buscarle un lugar con sombra, fresco y ventilado y dejarle aguar fresca para que pueda hidratarse. También puede aplicarse una manta húmeda.