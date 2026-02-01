Patagonia en llamas: más de 45.000 hectáreas afectadas por los incendios

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un operativo de emergencia sin precedentes recientes, en un contexto climático adverso que complica las tareas de control y eleva el riesgo de propagación.

Según el último reporte de la Administración de Parques Nacionales (APN), en Los Alerces se concentran actualmente los frentes más complejos, localizados en las zonas Norte y Centro del área protegida.

Allí trabajan 247 personas del organismo nacional en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad y unos 265 efectivos bajo jurisdicción del Gobierno del Chubut. Además, la APN mantiene en apresto a más de 300 brigadistas y guardaparques de distintas regiones del país para reforzar las operaciones o cubrir recambios en la línea de fuego.

Las condiciones meteorológicas juegan en contra. La combinación de temperaturas elevadas, vientos intensos y baja humedad relativa, sumada a la ausencia de precipitaciones en el corto plazo, dificulta el trabajo de las cuadrillas y favorece la expansión del fuego hacia nuevas áreas boscosas. En ese marco, se desplegaron 20 medios aéreos para tareas de combate, enfriamiento y monitoreo permanente.

En el Parque Nacional Los Alerces

Las autoridades dispusieron una serie de restricciones para facilitar el operativo. La Portada Norte del Parque Nacional Los Alerces permanece cerrada al tránsito vehicular, mientras que la Ruta 71, entre ese acceso y el Arroyo Centinela, funciona con circulación limitada.

También se restringió el uso náutico recreativo del Lago Futalaufquen entre las 8 y las 18, por la operación de aeronaves. “Los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en todos los caminos internos”, recordaron desde la APN.

Emergencia ígnea

La crisis ígnea se extiende más allá de Chubut. El Gobierno nacional confirmó que en las próximas horas declarará la Emergencia Ígnea en Santa Cruz mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, sumándola así a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La provincia había quedado inicialmente fuera de la declaración, pese al pedido conjunto de los gobernadores patagónicos.

En territorio santacruceño, los incendios se iniciaron con al menos tres frentes al sur de Puerto San Julián, afectando zonas sensibles como la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke.

El foco principal se generalizó a unos 20 kilómetros de la ciudad, próximo a áreas de pesca y a unos 10 kilómetros de la Ruta Nacional 3. El fuego llegó a ubicarse a unos 4.000 metros de viviendas del Campo El Montañés, aunque las autoridades aseguraron que no existió riesgo inmediato para las estructuras.

En total, el Estado nacional ya movilizó 426 brigadistas, una flota aérea reforzada y asistencia logística para enfrentar un escenario de alta complejidad.

Desde la APN subrayaron que la articulación entre jurisdicciones es permanente y que la prioridad es resguardar la seguridad del personal, proteger a los visitantes y preservar los ecosistemas, mientras continúan las tareas de combate y vigilancia en los distintos frentes activos.