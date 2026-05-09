Videos: inundaciones y olas de siete metros por la ciclogénesis en la Costa Atlántica

El temporal afectó especialmente a Mar del Plata, Necochea y Monte Hermoso, donde hubo destrozos, evacuados y suspensión de actividades marítimas. Rige una alerta amarilla por vientos para gran parte de la región.
Un ciclón extratropical de gran intensidad provocó durante la noche del viernes fuertes destrozos, inundaciones y oleaje extremo en distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense. Las zonas más afectadas fueron Mar del Plata, Necochea y Monte Hermoso, donde se registraron olas de hasta siete metros, calles anegadas y cortes preventivos por el avance del temporal.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por vientos para gran parte de la costa bonaerense, desde Pinamar hasta Tres Arroyos. Para este sábado se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h en varias localidades de la región.
En Mar del Plata, el temporal dejó un acumulado de 105 milímetros de lluvia entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, según datos del gobierno bonaerense. Las precipitaciones provocaron anegamientos en distintos barrios y obligaron a realizar rescates de personas atrapadas dentro de vehículos que quedaron parcialmente cubiertos por el agua.
La intensidad del fenómeno llevó a la Prefectura Naval Argentina a cerrar la escollera sur de Mar del Plata y las escolleras norte y sur de Necochea. También se suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones en los puertos de la zona al menos hasta la mañana del sábado, aunque las restricciones podrían extenderse si persisten las malas condiciones climáticas.
En Necochea, uno de los sectores más afectados fue el barrio Ramón Santamarina, donde se registraron cerca de 180 milímetros de agua acumulada. Como consecuencia del avance del agua, al menos seis personas debieron ser evacuadas y trasladadas a la Escuela Agropecuaria N°1.
Monte Hermoso también sufrió importantes daños por el avance del mar. El agua superó la barrera de contención y alcanzó la peatonal Dufaur, donde se reportaron destrozos en distintos sectores de la costanera. Entre los daños registrados, el oleaje arrastró un puesto de guardavidas y dejó restos peligrosos sobre la vía pública.
Además de las inundaciones, en Monte Hermoso se produjeron cortes de energía eléctrica y caída de objetos arrastrados por el viento. Las autoridades locales pidieron extremar precauciones y evitar circular por las zonas costeras afectadas por el temporal.
El SMN advirtió que las condiciones adversas continuarán durante buena parte del sábado en localidades como Villa Gesell, Pinamar, Miramar, Lobería, San Cayetano y Tres Arroyos. El organismo recomendó permanecer bajo techo, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar refugiarse cerca de árboles o postes eléctricos.
También mantiene vigente una alerta amarilla por fuertes vientos en gran parte de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. El organismo advirtió que las condiciones más intensas continuarán sobre la Costa Atlántica.
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