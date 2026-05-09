Videos: inundaciones y olas de siete metros por la ciclogénesis en la Costa Atlántica

La intensidad del fenómeno llevó a la Prefectura Naval Argentina a cerrar la escollera sur de Mar del Plata y las escolleras norte y sur de Necochea. También se suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones en los puertos de la zona al menos hasta la mañana del sábado, aunque las restricciones podrían extenderse si persisten las malas condiciones climáticas.

En Necochea, uno de los sectores más afectados fue el barrio Ramón Santamarina, donde se registraron cerca de 180 milímetros de agua acumulada. Como consecuencia del avance del agua, al menos seis personas debieron ser evacuadas y trasladadas a la Escuela Agropecuaria N°1.

Monte Hermoso también sufrió importantes daños por el avance del mar. El agua superó la barrera de contención y alcanzó la peatonal Dufaur, donde se reportaron destrozos en distintos sectores de la costanera. Entre los daños registrados, el oleaje arrastró un puesto de guardavidas y dejó restos peligrosos sobre la vía pública.

Embed AHORA. Entra la marea por las calles de Monte Hermoso. pic.twitter.com/6Qiew9AeKb — Germán Sasso (@SassoGerman) May 9, 2026

Además de las inundaciones, en Monte Hermoso se produjeron cortes de energía eléctrica y caída de objetos arrastrados por el viento. Las autoridades locales pidieron extremar precauciones y evitar circular por las zonas costeras afectadas por el temporal.

El SMN advirtió que las condiciones adversas continuarán durante buena parte del sábado en localidades como Villa Gesell, Pinamar, Miramar, Lobería, San Cayetano y Tres Arroyos. El organismo recomendó permanecer bajo techo, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar refugiarse cerca de árboles o postes eléctricos.

zonas-bajo-alerta-amarilla-por-viento-captura-smn-Q665DACBIFBYLC7PI2H6J7MFR4 Zonas bajo alerta amarilla en Buenos Aires.

También mantiene vigente una alerta amarilla por fuertes vientos en gran parte de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. El organismo advirtió que las condiciones más intensas continuarán sobre la Costa Atlántica.