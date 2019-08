Elías consideró que los números del invierno fueron una "sorpresa" luego de "un año fuerte" como fue el 2018 con casos como Tucumán donde la ocupación fue plena, resaltó la presencia de la nieve en el Sur argentino y valoró la reimplementación del plan Ahora 12. No obstante, remarcó la necesidad de disminuir la presión tributaria y de que Turismo vuelva a ser ministerio.

"Estas vacaciones de invierno han sido una sorpresa en términos de porcentajes de ocupación en la mayoría de los destinos importantes del país. Hemos tenido algunos factores externos que han colaborado mucho, el climatológico es el primero porque hemos tenido nieve prácticamente desde el 3 de julio y eso ha incidido enormemente en los porcentajes del Sur de la Argentina", remarcó el titular de la CAT.

"En líneas generales el porcentaje de turismo interno es muy fuerte. Estamos en un contexto de una recesión marcada y realmente eso es lo más sorprendente del movimiento de las vacaciones de invierno, que han tenido una ayuda fuerte del plan Ahora 12 que reimplementó el gobierno y que ha motivado un gran crecimiento en la concreción de viajes a partir del momento en el que se relanzó", valoró Elías.

"El balance nos deja una enorme expectativa de continuar trabajando en esta línea", remarcó el titular de la CAT; que en la comparativa "contra un año fuerte como fue el 2018 estos números más que crecimientos son una comparación. Tucumán es un caso emblemático donde prácticamente no quedaron disponibilidades".

Si bien las vacaciones de invierno terminaron en Argentina, en Europa transita aún su verano en agosto con muchos interesados en viajar al país. "No tenemos proyección sobre este mes porque este movimiento fue muy fuerte. Sí los destinos del Sur van a aprovechar la nieve todo lo que dure. Y Brasil es fanático de la nieve y va a seguir viniendo. También tenemos el feriado largo de agosto. Creo que en agosto vamos a tener un movimiento interesante", resaltó.

Rentabilidad

En medio de la satisfacción por los números, Elías expresó su preocupación por la presión tributaria que sufre el sector y que genera una baja rentabilidad.

"Hoy los servicios pasaron a ser un rubro importante dentro de los gastos o erogaciones y no tenemos la posibilidad de generar una rentabilidad", precisó el titular de la CAT, que recordó: "El presidente lo viene diciendo hace dos años ‘hay que bajar los impuestos’. Pero no sé a quién se lo dice porque nadie le da bola. Es una situación compleja. Si no se resuelve esta cuestión de la presión impositiva estamos complicados".

Además, agregó: "Al final de 2021 cuando termina la caída del porcentaje a Ingresos Brutos, todo lo que es Turismo y empresas de servicios van a quedar en el segundo escalón más alto de quienes pagan el tributo. Es decir debajo de los servicios financieros. No se explica cómo estamos hablando de que el Turismo genera puestos de trabajo, inversiones, puestos de divisa y de ‘premio’ quedamos en el segundo escalafón. Entonces realmente es muy difícil. La presión impositiva hace muy difícil poder desarrollar e incentivar la llegada de inversiones porque si quiero promover un destino no tengo ningún incentivo".

Elías buscó generar conciencia sobre la necesidad de que Turismo vuelva a ser ministerio y que los argentinos entiendan el rol en las economías regionales.

"Hablar de turismo como política de Estado es hablar de una visión en serio, completa de país, que hoy no tenemos. Estamos en líneas de, sí; Estamos mucho mejor que antes en poner al Turismo como lo ponemos, sí. Turismo nunca debería haber dejado de ser ministerio. Error importante, subsanado con el hecho de que se acomodó a secretaría debajo de Presidencia. Ahora que vemos que Agroindustria vuelve a ser ministerio, desde la Cámara Argentina de Turismo levantamos la mano y esperamos que vuelva a ser ministerio de forma urgente", detalló el titular de la CAT

Y concluyó: "Tenemos que seguir trabajando para que cada uno de los argentinos entienda que la actividad turística no es exclusivamente de ocio y esparcimiento sino que es fundamental para las economías regionales y para un país como el nuestro. Vamos a insistir con el reclamo por volver a ser ministerio porque es el lugar en el que tenemos que estar".

