Paro en el Servicio Meteorológico Nacional ante el posible despido de 240 trabajadores

Las consecuencias no solo afectarían a la población en general, sino también a sectores estratégicos como la aviación, la producción agropecuaria. la prevención de fenómenos climáticos extremos y la soberanía en la Antártida.

El pedido partió del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y responde a la decisión oficial de avanzar con recortes en una estructura que ya funciona al límite.

Cabe destacar que desde 2024 se registra una reducción de personal en el organismo producto de despidos, jubilaciones y renuncias, lo que generó que la planta actual esté por debajo de la cantidad necesaria para garantizar el funcionamiento pleno del servicio.

Actualmente el SMN se rige bajo los parámetros de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los datos recolectados permiten elaborar estadísticas utilizadas en distintas áreas, como en el sector agropecuario. Eso sirve para enfrentar los desafíos ambientales, basados en la evidencia empírica de datos certeros.

Y más allá de que la falta de personal impacta en la calidad de los pronósticos, también crece el riesgo en actividades como la aviación. De hecho, cada vuelo que despega se planifica en base a información meteorológica precisa y actualizada, lo que permite elegir una mejor ruta y evaluar las condiciones en aeropuertos para el aterrizaje.

Frente a esto, desde el gremio ATE explicaron que el recorte "dejará al país sin alertas meteorológicas cuando más se necesitan. Es perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos severos. Cada puesto que se elimina aumenta el riesgo: para la población, la aviación civil, navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria".