Parque de la Costa: una montaña rusa se frenó en la cima y las personas quedaron colgadas

Otra usuaria contó que la última vez que estuvo en el parque “a la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas”. La mujer aseguró tener las fotos de ese día. “Estaba en la fila para subir y menos mal que había unas redes, porque empezaron a soltarse algunas cosas; si no, se hubiera caído en la cabeza de algunas de las personas. Parecía la película de Destino final”, agregó. “Doy fe de que el predio tiene cero mantenimiento, todos los juegos están oxidados”, precisó otro comentario.

La viralización del video contribuyó a que el hecho tuviera amplia repercusión y generara preocupación entre quienes planeaban visitar el parque durante esos días.

Hasta el momento, el Parque de la Costa no difundió un comunicado oficial detallando las causas del desperfecto ni las medidas adoptadas tras el incidente.

El Parque de la Costa, inaugurado en abril de 1997 en Tigre, Argentina, fue diseñado como el parque de diversiones más grande de Latinoamérica, con una inversión superior a los 400 millones de dólares por parte de Sociedad Comercial del Plata.

Ubicado en un predio de 14 hectáreas sobre los ríos Luján y Tigre, se convirtió en una pieza clave del desarrollo turístico del área.