Una influencer se filmó saqueando un camión volcado en Mendoza y generó indignación

Jula Greco difundió el video tras participar del robo de aceite de oliva luego del vuelco de un camión en la Ruta 40 en Mendoza

Una influencer identificada como Jula Greco quedó en el centro de la polémica luego de publicar un video en el que participa del saqueo a un camión que transportaba aceite de oliva, tras un vuelco ocurrido en la Ruta 40, a la altura de Luján de Cuyo, en Mendoza. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron rechazo en redes sociales.