Una influencer se filmó saqueando un camión volcado en Mendoza y generó indignación

Jula Greco difundió el video tras participar del robo de aceite de oliva luego del vuelco de un camión en la Ruta 40 en Mendoza
Una influencer identificada como Jula Greco quedó en el centro de la polémica luego de publicar un video en el que participa del saqueo a un camión que transportaba aceite de oliva, tras un vuelco ocurrido en la Ruta 40, a la altura de Luján de Cuyo, en Mendoza. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron rechazo en redes sociales.
En el registro, la joven se muestra junto a un acompañante mientras se acerca al vehículo siniestrado y lo insta a tomar productos. “Dale, manoteá”, se la escucha decir, mientras otras personas también retiraban cajas y botellas del camión. Incluso, reconoce que no sabía qué transportaba, pero que igual decidió llevarse mercadería.
El incidente se produjo el fin de semana y tuvo como protagonista a un camión de origen chileno que se dirigía hacia Brasil. Según trascendió, el vuelco ocurrió tras una maniobra evasiva luego de que otro vehículo lo encerrara, lo que derivó en una colisión contra un semirremolque estacionado.
Tras el accidente, decenas de personas aprovecharon la situación para llevarse la carga esparcida sobre la calzada. En el video, Greco muestra las botellas obtenidas y celebra: “Nos vamos con aceite de oliva. Gracias Mendoza”, mientras su acompañante exhibe varios envases en sus manos.
Minutos después, efectivos policiales arribaron al lugar e intentaron despejar la zona, en medio de momentos de tensión con algunos presentes que buscaban continuar con el saqueo. Horas más tarde, comenzaron a detectarse publicaciones en redes sociales donde se ofrecían botellas similares a la mercadería robada, a precios elevados.
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