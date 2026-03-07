Peajes: rigen nuevas tarifas desde este sábado y hay fuertes recargos por pago en efectivo

Los incrementos se aplican en los accesos Norte y Oeste. El incremento para TelePASE supera el 40% y el pago en efectivo resulta hasta un 185% más caro.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) oficializó nuevas tarifas para los peajes de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires, y será el primer aumento de precios desde diciembre de 2024. Los nuevos valores, aprobados mediante la Resolución 297/2026, entraron en vigencia este sábado 7 de marzo y son diferentes según el método de pago elegido por el usuario.
El ajuste promedio para quienes utilizan el sistema de pago automático será del 42%, mientras que para los que opten por el pago manual el incremento escala hasta un 185%. Las concesionarias Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste pidieron este aumento para incentivar el uso del TelePASE. Según el texto oficial, la medida pretende promover una transición progresiva hacia el TelePASE como instancia previa a la implementación definitiva del sistema de libre flujo (free flow) en toda la Red Federal de Concesiones.
