Pinamar: Sancionan a un hombre por filmar con el celular mientras conducía en los médanos

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, decidió inhabilitar de manera preventiva la licencia de Palacios tras comprobar “una conducta de extrema imprudencia” que puso en riesgo no solo a su familia, sino también a terceros.

El informe oficial señala que los cuatriciclos carecían de la antena alta con banderín, un elemento obligatorio para garantizar la visibilidad en zonas de dunas. Además, la mujer circulaba sin casco y el niño estaba expuesto a una situación de riesgo extremo.

“Cuando un adulto naturaliza estas conductas y, peor aún, expone a un menor, no solo infringe la ley: rompe el contrato social básico del cuidado y el ejemplo”, señalaron desde la cartera de Transporte.

La sanción busca prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir y reafirma la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente en entornos de riesgo como los médanos de Pinamar.