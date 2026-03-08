Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá marchas en todo el país con acto central en Plaza de Mayo

La convocatoria fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos y contará con el acompañamiento de la CGT, las dos CTA y organizaciones políticas y de derechos humanos. También participarán agrupaciones feministas y dirigentes de distintos espacios, que llamaron a movilizarse para reclamar por igualdad salarial, el fin de la violencia de género y la defensa de derechos que consideran en riesgo.

Entre los reclamos principales se mantiene la denuncia por la cantidad de femicidios registrados en el país. Según un informe del observatorio MuMaLá, durante los primeros meses del año se produjo un femicidio cada 39 horas, una cifra que las organizaciones consideran alarmante y que vuelve a poner el foco en la falta de políticas efectivas para prevenir la violencia machista.

Los reclamos también incluyen cuestionamientos por la desigualdad económica. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina señaló que los ingresos de los hombres superan entre un 27% y un 29% a los de las mujeres, diferencia que se amplía en trabajos informales o de menor estabilidad. A esto se suma la problemática vinculada a la crianza, ya que distintos informes indican que la mayoría de las tareas de cuidado siguen recayendo sobre las mujeres.

La movilización principal comenzará a las 16.30 en el Congreso y avanzará hacia Plaza de Mayo, mientras que también habrá actos en otras ciudades como Tucumán, Paraná y Mar del Plata. Desde las organizaciones convocantes remarcaron que la jornada busca visibilizar el rol de las mujeres en la vida social y económica y reafirmar los reclamos históricos del movimiento.