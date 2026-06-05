Preocupación en Santa Cruz y Chubut por la aparición de pingüinos muertos

Chubut y Santa Cruz concentran numerosos apostaderos de pingüinos, entre ellos la reconocida reserva de Punta Tombo, considerada uno de los mayores asentamientos continentales de la especie. Por ese motivo, cualquier evento de mortandad masiva genera especial preocupación entre los especialistas.

Una de las principales hipótesis bajo análisis es la posible presencia de gripe aviar. Se trata de una enfermedad viral que afecta principalmente a aves silvestres y de corral, aunque en determinadas circunstancias también puede transmitirse a otros animales. En los últimos años, distintas variantes altamente patógenas, especialmente la cepa H5N1, provocaron brotes en diversos países y despertaron preocupación por su impacto sobre la fauna silvestre, la producción avícola y los ecosistemas.

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Las aves marinas, incluidos los pingüinos, figuran entre las especies más vulnerables cuando el virus circula en una región. Por esa razón, la gripe aviar suele ser una de las primeras líneas de investigación ante episodios de mortandad masiva.

Sin embargo, los especialistas no descartan otras posibles causas. Entre ellas se encuentran las variaciones en la disponibilidad de alimento, los efectos de fenómenos climáticos extremos, enfermedades, contaminación marina y distintas alteraciones ambientales que pueden afectar la salud y supervivencia de la fauna silvestre.

Los expertos recuerdan además que las poblaciones de pingüinos enfrentan crecientes presiones asociadas al cambio climático y a la actividad humana en el mar. Diversos estudios realizados en la Patagonia han advertido que las modificaciones en las condiciones ambientales pueden impactar directamente sobre los hábitos de alimentación, reproducción y migración de estas aves.

Mientras continúan las investigaciones, desde Cadace difundieron una serie de recomendaciones preventivas para vecinos, turistas y pescadores. Solicitaron evitar el contacto con aves muertas recientemente, no permitir que las mascotas se acerquen a los ejemplares hallados en las playas y, en caso de encontrar un ave sin vida, tomar una fotografía utilizando zoom y enviarla junto con la ubicación exacta del lugar a la Fundación Cadace para colaborar con las tareas de monitoreo y relevamiento.