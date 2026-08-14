Protesta gremial en Aeroparque antes del fin de semana largo

Corradi había participado de las medidas realizadas durante 2024 contra la privatización de Aerolíneas Argentinas. Además, fue candidato del Frente de Izquierda y recibió el respaldo público de dirigentes de ese espacio, entre ellos Myriam Bregman.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria desplegó un operativo en el sector de mostradores.

Qué servicios presta GPS

GPS es una de las empresas tercerizadas que trabajan dentro del ámbito aeroportuario y presta distintos servicios vinculados con la operación de los aeropuertos. Entre sus tareas se encuentran la señalización, vigilancia, custodia de bienes, control documental y atención al pasajero.

El conflicto sindical se produjo justamente en una jornada de alta circulación de pasajeros por el comienzo del fin de semana largo, lo que generó demoras puntuales en los mostradores.

Desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación también expresaron su respaldo al delegado y cuestionaron el despido. “La libertad sindical y la tutela de los representantes gremiales son derechos constitucionales”, señalaron en un comunicado.

Por el momento, la protesta afectó principalmente la atención en tierra y no derivó en cancelaciones ni demoras en las partidas informadas.