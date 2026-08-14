Protesta gremial en Aeroparque antes del fin de semana largo

La medida comenzó cerca de las 6 :00 en los mostradores de Aerolíneas Argentinas. Hubo demoras en el check-in, aunque no se registraron retrasos en los vuelos.
Una protesta gremial provocó este viernes algunas demoras en los mostradores y el sector de check-in del Aeroparque Jorge Newbery, en la previa del fin de semana largo. La medida comenzó cerca de las 6 y fue impulsada por trabajadores que reclaman la reincorporación de Luciano Corradi, delegado sindical de GPS, una empresa que presta servicios tercerizados para Aerolíneas Argentinas.
Según la información disponible, la protesta afectó la atención en los mostradores, pero no generó retrasos en los vuelos, y ante la presencia de manifestantes, la Policía de Seguridad Aeroportuaria desplegó un operativo para resguardar el sector de atención de Aerolíneas Argentinas.
Los trabajadores reclaman que Corradi sea reincorporado a su puesto. El delegado sostuvo que su desvinculación fue ilegal debido a su condición de representante gremial.
“Estamos en el check-in de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque exigiendo mi reincorporación”, expresó Corradi en su cuenta de X. En el mismo mensaje afirmó que fue despedido por GPS mientras ejercía como delegado y vinculó su situación con sus reclamos contra la privatización y la precarización laboral.
Corradi había participado de las medidas realizadas durante 2024 contra la privatización de Aerolíneas Argentinas. Además, fue candidato del Frente de Izquierda y recibió el respaldo público de dirigentes de ese espacio, entre ellos Myriam Bregman.
GPS es una de las empresas tercerizadas que trabajan dentro del ámbito aeroportuario y presta distintos servicios vinculados con la operación de los aeropuertos. Entre sus tareas se encuentran la señalización, vigilancia, custodia de bienes, control documental y atención al pasajero.
El conflicto sindical se produjo justamente en una jornada de alta circulación de pasajeros por el comienzo del fin de semana largo, lo que generó demoras puntuales en los mostradores.
Desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación también expresaron su respaldo al delegado y cuestionaron el despido. “La libertad sindical y la tutela de los representantes gremiales son derechos constitucionales”, señalaron en un comunicado.
Por el momento, la protesta afectó principalmente la atención en tierra y no derivó en cancelaciones ni demoras en las partidas informadas.
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