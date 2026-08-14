Peregrinación a Luján: cuándo será la tradicional caminata de fe

La actividad comenzará oficialmente a las 10 del sábado 3 de octubre, cuando la imagen peregrina de la Virgen parta desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, Liniers.

Sin embargo, no existe un único horario de salida. Durante toda la mañana y buena parte de la tarde se irán incorporando grupos parroquiales, familias y peregrinos que realizarán el recorrido a distintos ritmos. La mayoría llegará a Luján entre la madrugada y la mañana del domingo, según las pausas y el tiempo de marcha de cada participante.

El recorrido mantendrá el trazado habitual. Luego de dejar Liniers, los caminantes pasarán por Morón, Merlo, Moreno, Francisco Álvarez y General Rodríguez, antes de ingresar a la ciudad de Luján para completar el trayecto.

Durante toda la peregrinación funcionarán puestos de hidratación, atención médica y acompañamiento espiritual, organizados con la colaboración de voluntarios, instituciones y municipios por donde pasa la caminata.

Estos espacios permitirán asistir a los peregrinos con agua, primeros auxilios y atención ante inconvenientes frecuentes como ampollas, contracturas, agotamiento o deshidratación. Además, la organización recomienda utilizar calzado previamente amoldado, ropa cómoda y llevar abrigo para enfrentar las bajas temperaturas de la noche.

El cierre de la peregrinación tendrá lugar frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde la concentración de fieles aumentará desde las primeras horas del domingo. Allí se celebrará la misa central a las 7 del domingo 4 de octubre, uno de los momentos más importantes de esta histórica manifestación de fe, que desde hace más de cinco décadas convoca a cientos de miles de personas de distintos puntos del país.