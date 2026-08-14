El paso Cristo Redentor cumple un mes cerrado y no hay fecha de reapertura

El pronóstico tampoco ofrece alivio inmediato. Se esperan nuevas nevadas y ráfagas que podrían alcanzar los 160 kilómetros por hora, además de temperaturas bajo cero que favorecen la formación de hielo sobre la calzada. Los modelos meteorológicos indican que este escenario continuará, al menos, hasta el lunes.

El impacto económico y logístico del cierre ya es enorme. Se estima que 3.400 camiones permanecen varados en distintos puntos de Mendoza esperando la reapertura del paso, mientras las empresas de transporte enfrentan demoras, mayores costos operativos y pérdidas por incumplimientos en las entregas.

Las autoridades nacionales y provinciales desplegaron operativos sanitarios y de asistencia para atender a más de 650 camiones estacionados en playas de espera y paradores. Los controles incluyen atención médica, provisión de insumos básicos y asistencia permanente para los transportistas que llevan semanas aguardando una mejora del tiempo.

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) sostienen que, si bien el clima es un factor imposible de controlar, es necesario fortalecer la capacidad operativa con más maquinaria y recursos que permitan despejar la ruta con mayor rapidez cuando aparecen breves ventanas de buen tiempo.

El cierre también repercute sobre exportadores, importadores, operadores logísticos, estaciones de servicio, comercios y prestadores turísticos vinculados al tránsito internacional. Algunos transportes fueron derivados hacia pasos alternativos como Pino Hachado, en Neuquén, aunque ese desvío implica recorrer cientos de kilómetros adicionales y también presenta limitaciones operativas durante el invierno.

La habilitación del Cristo Redentor no depende únicamente de que la Ruta Nacional 7 quede libre de nieve. El sistema fronterizo funciona de manera integrada entre Argentina y Chile, por lo que ambos países deben garantizar simultáneamente la transitabilidad de las rutas de acceso, la seguridad dentro del túnel internacional y el funcionamiento de los controles de Migraciones, Aduana y los demás organismos que intervienen en el cruce.

Por esa razón, una mejora momentánea del clima no alcanza para reabrir el corredor. Las autoridades esperan una estabilidad meteorológica que permita trabajar durante varias horas sin nuevas precipitaciones ni viento blanco, algo que hasta el momento no ocurrió.