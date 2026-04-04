Quién era el enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de propofol y fentanilo

Tenía 44 años y fue encontrado sin vida en su departamento. La Justicia analiza si su muerte se relaciona con una trama de consumo recreativo y desvío de fármacos hospitalarios.
Eduardo Bentancourt, el enfermero de 44 años que fue encontrado sin vida en su departamento de Palermo, era un profesional de la salud con formación en esa área y una trayectoria vinculada al ámbito médico.
Nacido en Gualeguaychú, Entre Ríos, se había radicado en la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrollaba su vida laboral y personal. Según su perfil profesional, había cursado sus estudios en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde, donde obtuvo su título de enfermero.
Quienes lo conocían lo describían como una persona reservada y enfocada en su trabajo. En los últimos años, se desempeñaba dentro del sistema de salud, aunque no trascendieron públicamente detalles específicos sobre su lugar de trabajo al momento de su muerte.
Bentancourt vivía solo en un departamento ubicado en Palermo, una de las zonas más activas de CABA. Allí transcurría su rutina diaria, manteniendo contacto frecuente con su familia, que reside en Entre Ríos. Fueron justamente sus familiares quienes, al no lograr comunicarse con él durante varios días, encendieron las alarmas y dieron aviso a las autoridades.
En redes sociales, el enfermero mantenía un perfil discreto, con escasa actividad pública. Sus publicaciones estaban mayormente vinculadas a su entorno personal, sin exposición mediática ni referencias a situaciones polémicas. Dentro del ámbito profesional, su nombre no había trascendido previamente en investigaciones ni conflictos, lo que profundizó el impacto que generó la noticia entre colegas y conocidos.
La muerte de Bentancourt no sólo abrió interrogantes en torno a las circunstancias del hecho, sino que también puso el foco en la historia personal de un trabajador de la salud cuya vida transcurría, hasta ahora, lejos de la exposición pública.
El caso de Bentancourt comenzó a ser analizado en paralelo con la investigación por las denominadas “propofest”, reuniones privadas donde se habría utilizado propofol y otros anestésicos con fines recreativos. Estas prácticas quedaron bajo la lupa judicial tras la muerte de un anestesista en circunstancias similares, lo que abrió sospechas sobre un circuito informal dentro del ámbito sanitario.
En ese contexto, los investigadores buscan determinar si el enfermero tenía algún tipo de conexión directa o indirecta con ese entorno, ya sea por acceso a fármacos, vínculos personales o participación en ese tipo de encuentros. Por el momento no hay confirmaciones oficiales, pero la hipótesis se mantiene como una de las líneas de análisis dentro de la causa.
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