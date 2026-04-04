Quién era el enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de propofol y fentanilo

En redes sociales, el enfermero mantenía un perfil discreto, con escasa actividad pública. Sus publicaciones estaban mayormente vinculadas a su entorno personal, sin exposición mediática ni referencias a situaciones polémicas. Dentro del ámbito profesional, su nombre no había trascendido previamente en investigaciones ni conflictos, lo que profundizó el impacto que generó la noticia entre colegas y conocidos.

La muerte de Bentancourt no sólo abrió interrogantes en torno a las circunstancias del hecho, sino que también puso el foco en la historia personal de un trabajador de la salud cuya vida transcurría, hasta ahora, lejos de la exposición pública.

drogas-departamento-palermo Las drogas que se encontraron dentro del departamento del enfermero.

Posible vínculo con las “propofest”

El caso de Bentancourt comenzó a ser analizado en paralelo con la investigación por las denominadas “propofest”, reuniones privadas donde se habría utilizado propofol y otros anestésicos con fines recreativos. Estas prácticas quedaron bajo la lupa judicial tras la muerte de un anestesista en circunstancias similares, lo que abrió sospechas sobre un circuito informal dentro del ámbito sanitario.

En ese contexto, los investigadores buscan determinar si el enfermero tenía algún tipo de conexión directa o indirecta con ese entorno, ya sea por acceso a fármacos, vínculos personales o participación en ese tipo de encuentros. Por el momento no hay confirmaciones oficiales, pero la hipótesis se mantiene como una de las líneas de análisis dentro de la causa.