Hallan muerto a un enfermero en Palermo: secuestran ampollas de propofol y fentanilo

El enfermero de 44 años fue encontrado muerto en su departamento, donde había más de 50 ampollas de medicamentos hospitalarios.
Un enfermero de 44 años fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo, lo que abrió una nueva línea de investigación en medio del escándalo que sacude al ámbito médico por el uso indebido de anestésicos, el robo de medicamentos y la realización de fiestas privadas con drogas de uso hospitalario. En el departamento se secuestraron ampollas de fentanilo y propofol.
El hallazgo se produjo el viernes por la tarde, cuando la Policía de la Ciudad acudió a un edificio ubicado en Fray Justo Santa María de Oro al 2400 tras un llamado al 911. La alerta había sido realizada por familiares del hombre, preocupados porque no respondía mensajes ni llamados desde hacía varios días.
Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la hermana de la víctima, quien viajó desde Gualeguaychú ante la falta de contacto. Con la colaboración de la propietaria del departamento, que facilitó una copia de la llave, lograron ingresar a la vivienda.
En el interior encontraron al enfermero sentado en una silla del comedor, sin signos vitales. Personal del SAME confirmó el fallecimiento en el lugar y, en una primera inspección, no se observaron signos de violencia.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de una gran cantidad de medicamentos de uso hospitalario en la cocina del departamento. Según fuentes del caso, había más de 50 ampollas, además de jeringas, guantes de látex y otros elementos médicos.
Entre las sustancias encontradas se identificaron drogas como propofol, fentanilo, midazolam, lidocaína, diazepam, adrenalina y clonazepam, entre otras. Todos estos elementos fueron secuestrados y quedaron bajo análisis en el marco de la causa.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, que encabeza el fiscal Carlos Vasser, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. Los peritajes buscarán determinar si el enfermero se encontraba solo al momento del fallecimiento y si hubo intervención de terceros.
El caso se produce en una semana particularmente sensible para el ámbito sanitario, atravesado por una investigación judicial que expuso el uso recreativo de anestésicos en encuentros privados, conocidos como “Propofest” o “fiestas del propofol”.
Esa causa se originó a partir de la muerte del médico anestesista Alejandro Zalazar, ocurrida en febrero también en el barrio de Palermo. La autopsia determinó que falleció como consecuencia del consumo de propofol y fentanilo, dos sustancias de uso estrictamente hospitalario.
A partir de ese hecho, el Hospital Italiano denunció el faltante de medicamentos y se inició una investigación por administración fraudulenta. La Justicia imputó a dos profesionales de la salud, un anestesiólogo y una médica residente, quienes están acusados de participar en la sustracción y uso indebido de estos fármacos.
Durante la pesquisa, se detectó la existencia de reuniones privadas en las que se ofrecían “viajes controlados” mediante la administración de anestésicos a través de bombas de infusión. Especialistas advirtieron que el consumo de estas drogas fuera de un entorno médico implica un alto riesgo, ya que pequeñas variaciones en la dosis pueden provocar depresión respiratoria o incluso la muerte.
En este contexto, los investigadores no descartan que la muerte del enfermero pueda tener algún tipo de vinculación con estas prácticas, aunque por el momento no hay elementos concluyentes que lo confirmen.
El análisis de los teléfonos celulares secuestrados y de la documentación encontrada en el domicilio será clave para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar si mantenía algún tipo de relación con las personas o circuitos bajo investigación.
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