Hallan muerto a un enfermero en Palermo: secuestran ampollas de propofol y fentanilo

Medicamentos secuestrados

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de una gran cantidad de medicamentos de uso hospitalario en la cocina del departamento. Según fuentes del caso, había más de 50 ampollas, además de jeringas, guantes de látex y otros elementos médicos.

Entre las sustancias encontradas se identificaron drogas como propofol, fentanilo, midazolam, lidocaína, diazepam, adrenalina y clonazepam, entre otras. Todos estos elementos fueron secuestrados y quedaron bajo análisis en el marco de la causa.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, que encabeza el fiscal Carlos Vasser, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. Los peritajes buscarán determinar si el enfermero se encontraba solo al momento del fallecimiento y si hubo intervención de terceros.

Otra investigación

El caso se produce en una semana particularmente sensible para el ámbito sanitario, atravesado por una investigación judicial que expuso el uso recreativo de anestésicos en encuentros privados, conocidos como “Propofest” o “fiestas del propofol”.

Esa causa se originó a partir de la muerte del médico anestesista Alejandro Zalazar, ocurrida en febrero también en el barrio de Palermo. La autopsia determinó que falleció como consecuencia del consumo de propofol y fentanilo, dos sustancias de uso estrictamente hospitalario.

A partir de ese hecho, el Hospital Italiano denunció el faltante de medicamentos y se inició una investigación por administración fraudulenta. La Justicia imputó a dos profesionales de la salud, un anestesiólogo y una médica residente, quienes están acusados de participar en la sustracción y uso indebido de estos fármacos.

Fiestas privadas

Durante la pesquisa, se detectó la existencia de reuniones privadas en las que se ofrecían “viajes controlados” mediante la administración de anestésicos a través de bombas de infusión. Especialistas advirtieron que el consumo de estas drogas fuera de un entorno médico implica un alto riesgo, ya que pequeñas variaciones en la dosis pueden provocar depresión respiratoria o incluso la muerte.

En este contexto, los investigadores no descartan que la muerte del enfermero pueda tener algún tipo de vinculación con estas prácticas, aunque por el momento no hay elementos concluyentes que lo confirmen.

El análisis de los teléfonos celulares secuestrados y de la documentación encontrada en el domicilio será clave para reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar si mantenía algún tipo de relación con las personas o circuitos bajo investigación.