Quini 6 récord: un apostador ganó el mayor premio en la historia del juego

La boleta ganadora fue jugada para el sorteo que acumulaba un total de $ 16.000 millones en premios entre sus cuatro modalidades, siendo la Revancha la más codiciada, ya que contenía más de la mitad del pozo.

El nuevo afortunado, cuya identidad se mantiene en secreto por razones de seguridad, hizo su apuesta en una agencia de la ciudad santafesina de Reconquista. Los números elegidos fueron 05, 15, 25, 33, 40 y 45. Según la tradición popular de los sueños, representan al gato, la niña bonita, la gallina, Cristo, el cura y el vino.

El premio exacto otorgado por la modalidad Revancha del Quini 6, que es administrado por la Lotería de Santa Fe, fue de $8.844.300.000. Aunque es una suma considerable, el apostador recibirá menos después de aplicar un impuesto del 30%.

Finalmente, se estima que el monto que quedará en manos del ganador será alrededor de 6.190 millones de pesos, equivalentes a unos 4,2 millones de dólares, basándose en la cotización del dólar oficial en el Banco Nación, justo antes del fin de semana largo.

El afortunado tiene un plazo de 15 días para reclamar su premio.

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Así, suma un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.

La emoción del ganador de un premio millonario del Quini 6

Un hombre ganó semanas atrás un monto millonario tras acertar los seis números de una de las modalidades del Quini 6. Sin embargo, se enteró cuando faltaban apenas tres días para que venciera el plazo para reclamar el premio en la agencia donde había realizado la jugada.

Según relató Cecilia, la dueña del comercio, se trata de un vecino que vive en una zona cercana a El Bolsón y que se acercó hasta el lugar luego de escucharla hablar con los medios locales y advertir: “Por favor que se fijen porque perder este premio es terrible”.

“Él me dijo que jugó por 20 años una misma boleta. Como no le dio resultados, hace un tiempo la cambió, invirtió los números en el Loto y en el Quini”, contó la mujer, a la vez que señaló que, cuando el hombre fue a la agencia, estaba una de sus empleadas.

Los números de la boleta ganadora fueron: 43, 42, 36, 39, 11 y 29 y Cecilia dijo que le había mandado una foto de la misma a su empleada y que sabían el día y el horario que se había jugado, por lo cual, cuando la empleada lo vio, lo reconoció. “El hombre sacó el papelito y mi empleada le preguntó: ‘Señor, ¿usted sabe que tiene premio?’ ‘No’, respondió. No tenía ni idea”.

La dueña de la agencia dijo que el hombre “no la estaba pasando bien económicamente, había tenido unos problemas con su auto y su esposa le ayudó a pagar la tarjeta de crédito porque no había llegado, así que le viene muy bien el premio”. Según comentó Cecilia, el afortunado llenó los papeles, firmó y ya recibió su premio al que le descontaron el 31% de impuestos. “Le quedaron limpios unos $1.710 millones”, detalló la mujer, quien reveló que habló con el hombre, quien le dijo: “No caigo”.