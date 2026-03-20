Record de visualizaciones: Salió el nuevo trailer de Spider-Man: Brand New Day

El adelanto de "Spider-Man: Brand New Day" alcanzó cifras históricas en solo 24 horas y dejó atrás marcas que parecían inalcanzables en la industria audiovisual.
El lanzamiento del tráiler de la nueva película de Spider-Man generó un impacto inmediato y masivo, alcanzando una cifra récord que lo ubica como el contenido más visto en su tipo en apenas un día: más de 718 millones de visualizaciones.
El número no solo supera ampliamente a otras películas recientes, sino que también deja atrás a productos de otras industrias, lo que confirma el alcance global del personaje y su vigencia dentro del entretenimiento actual.
Hasta ahora, el récord lo tenía Deadpool y Wolverine, pero con una diferencia considerable, mientras que en videojuegos, uno de los casos más cercanos había sido Grand Theft Auto VI, que también quedó por debajo.
El crecimiento en las visualizaciones se explica por la combinación entre expectativa previa, campañas digitales y la base de seguidores que mantiene el universo Marvel en todo el mundo.
La película continúa la anterior "Spider-Man: No Way Home" y presenta a Peter Parker, interpretado por Tom Holland, en una etapa distinta, sin reconocimiento de su entorno y con un perfil más solitario.
En el adelanto también se observan cambios físicos y emocionales en el personaje, que lo llevan a consultar a Bruce Banner, quien advierte sobre una posible mutación, un elemento que podría ser central en la nueva trama.
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