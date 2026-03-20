Record de visualizaciones: Salió el nuevo trailer de Spider-Man: Brand New Day

El crecimiento en las visualizaciones se explica por la combinación entre expectativa previa, campañas digitales y la base de seguidores que mantiene el universo Marvel en todo el mundo.

La película continúa la anterior "Spider-Man: No Way Home" y presenta a Peter Parker, interpretado por Tom Holland, en una etapa distinta, sin reconocimiento de su entorno y con un perfil más solitario.

tom-holland-sera-spider-man-tres-peliculas-mas La película se estrenará el 31 de julio de 2026.

En el adelanto también se observan cambios físicos y emocionales en el personaje, que lo llevan a consultar a Bruce Banner, quien advierte sobre una posible mutación, un elemento que podría ser central en la nueva trama.