Murió Chuck Norris a los 86 años tras una emergencia médica de la que no se recuperó

El reconocido actor y figura de acción había sido hospitalizado de urgencia el día de ayer, en Hawai. Su familia confirmó que falleció en paz, rodeado de sus seres queridos.
El mundo del cine y la televisión despide a una de sus figuras más emblemáticas: Chuck Norris murió el jueves por la mañana, según confirmó su familia a través de un comunicado oficial. El actor, de 86 años, había sido internado de urgencia en Hawái tras sufrir una emergencia médica, que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia y de la que no logró recuperarse.
“Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz”, expresaron sus allegados. "Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba".
Hace apenas unos días, en el marco de los festejos por su cumpleaños número 86, Chuck Norris había sorprendido a sus seguidores al compartir en redes sociales un video realizando sparring junto a un entrenador, mostrando una notable vitalidad pese a su edad. "Estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él", agregaron, ahora, sus familiares.
Tras su internación de urgencia en Hawái, en un primer momento trascendió que el actor se encontraba estable, lo que llevó tranquilidad entre sus fanáticos. Sin embargo, este viernes la noticia de su fallecimiento se confirmó (sucedió el jueves 19) y rápidamente portales de todo el mundo comenzaron a despedir al legendario artista, cuyo legado marcó a generaciones.
“No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo”, había publicado el actor en su cuenta de Instagram.
En su último posteo, quien ahora se convirtió en leyenda aprovechó para agradecerles a sus fanáticos: “Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar. Que Dios los bendiga”.
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