Murió Chuck Norris a los 86 años tras una emergencia médica de la que no se recuperó

EL ÚLTIMO MENSAJES DE NORRIS

“No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo”, había publicado el actor en su cuenta de Instagram.

Chuck Norris, apertura Como se veía Norris a sus 86 recientemente cumplidos.

En su último posteo, quien ahora se convirtió en leyenda aprovechó para agradecerles a sus fanáticos: “Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar. Que Dios los bendiga”.