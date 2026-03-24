Quién es Maia Reficco, la mujer señalada como la nueva pareja de Franco Colapinto

Captura de pantalla 2026-03-24 194610 Un posteo de Franco Colapinto en Instagram, donde se vio a Maia Reficco con su casco a comienzos de 2026, encendió las redes y reforzó los rumores de romance.

Quien es Maia Reficco

Nacida el 14 de julio de 2000 en Boston, llegó al mundo mientras su padre cursaba estudios en la Universidad de Harvard. Sin embargo, su historia está profundamente ligada a la Argentina: a los siete años se mudó con su familia y creció en el país, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el camino artístico.

La influencia familiar fue clave. Su madre, Katie Viqueira, es una reconocida coach vocal que trabajó con figuras como Tini Stoessel y Abel Pintos, entre otros. En ese contexto, Reficco definió desde muy chica su vocación por la música.

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Con apenas 15 años decidió apostar de lleno a su carrera y se mudó a Los Ángeles para perfeccionarse. Allí estudió con Eric Vetro, uno de los entrenadores más prestigiosos de la industria, con experiencia junto a artistas internacionales. Su salto a la popularidad llegó con Kally’s Mashup, emitida por Nickelodeon. La serie fue un éxito en la región y la posicionó rápidamente entre el público juvenil, además de abrirle puertas en otros mercados.

A partir de ahí, su carrera creció de manera sostenida. Además de su faceta como cantante, logró consolidarse como actriz y dar un paso clave en el teatro musical internacional. En Broadway participó de producciones como Evita y Hadestown, donde interpretó a Eurídice, uno de los roles centrales.

En el último tiempo también sumó proyectos en la pantalla: su trabajo más reciente fue en La dolce casa, lo que le permitió seguir ampliando su alcance a nivel global. Mientras tanto, el supuesto romance con Colapinto se mantiene en el plano de las versiones. Sin confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, el tema ya despierta interés en la Argentina, donde confluyen dos mundos de alta exposición como el automovilismo y el espectáculo.