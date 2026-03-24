Cómo fue el espectácular cumpleaños de Yanina Latorre

"Estoy muy feliz que todas estén acá festejando mis 57 años. Estoy chocha. De verdad, muchas gracias por venir. Cada una fue elegida con mucho amor", expresó Yanina al momento de decir unas palabras para sus invitados.

La panelista lució un vestido dorado largo y al cuerpo cubierto de brillos y, al momento del baile y el cotillón, optó por un vestido corto plateado, también lleno de lentejuelas.

Otro de los momentos destacados de la velada fue cuando apareció de sorpresa Carlos Baute con un ramo de flores y sorprendió a los presentes con un show.

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Luego hubo baile, música y diversión, con un sombrero estilo cowboy, lentes de sol y boas luminosas para todas sus invitadas. Yanina estuvo acompañada de su marido, Diego Latorre, y su hijo Dieguito. Su hija Lola no pudo estar presente ya que se encuentra trabajando en Tailandia.