Cómo fue el espectácular cumpleaños de Yanina Latorre

La esposa de Gambeta sopló las 57 velitas, lo festejó a lo grande en su casa junto a sus seres queridos y con un artista internacional que sorprendió con su show.
Yanina Latorre cumplió 57 años y lo celebró con una fiesta en el jardín de su casa en Pilar y no reparó en gastos para la celebración, que incluyó la presencia de un artista internacional.
La conductora de SQP, en América TV, aprovechó el fin de semana largo y este lunes armó el festejo junto a sus seres queridos y soplar las velitas después de las 12 de la noche, ya que su cumpleaños es este martes. A través de sus historias de Instagram mostró la intimidad del agasajo y dejó ver que fue a todo trapo.
La esposa de "Gambeta" Latorre montó un gazebo con luces en el jardín de su casa, con capacidad para al menos 50 personas, adornado con coloridos arreglos florales.
También sumó manteles a cuadros, copas a tono y centros de mesa completaron la vajilla utilizada para esta ocasión especial. Para los invitados hubo comida “bandejeada”, barra de tragos y vinos, y luego, una vez ubicados en sus lugares, siguió el sushi como plato principal.
"Estoy muy feliz que todas estén acá festejando mis 57 años. Estoy chocha. De verdad, muchas gracias por venir. Cada una fue elegida con mucho amor", expresó Yanina al momento de decir unas palabras para sus invitados.
La panelista lució un vestido dorado largo y al cuerpo cubierto de brillos y, al momento del baile y el cotillón, optó por un vestido corto plateado, también lleno de lentejuelas.
Otro de los momentos destacados de la velada fue cuando apareció de sorpresa Carlos Baute con un ramo de flores y sorprendió a los presentes con un show.
Luego hubo baile, música y diversión, con un sombrero estilo cowboy, lentes de sol y boas luminosas para todas sus invitadas. Yanina estuvo acompañada de su marido, Diego Latorre, y su hijo Dieguito. Su hija Lola no pudo estar presente ya que se encuentra trabajando en Tailandia.