Sofí Martínez contó cómo está congelando óvulos: "Te inyectás todos los días en la panza"

SOFI Y EL SUEÑO DE LA MATERNIDAD

"Yo lo tengo que hacer por cuatro días y después voy al chequeo. Y más o menos después de quince días te hacés la extracción (de los óvulos). Mi idea principal o mi ideal no es utilizar los óvulos que yo tengo congelados, sino que sea de manera natural y formar una familia", confió, Sofía. "Pero llegado el caso, si eso no sucede o si se da un poco más de grande, está bueno tener los óvulos de cuando sos más joven, que son más fértiles o con más probabilidades de quedar embarazada”.

Sofi Martínez, nota Sofi y Diego Leuco estuvieron en pareja durante dos años. Finalizaron su relación en octubre de 2023.

“Tengo que conocer a alguien hoy, está mínimo un año, dos años de conocerte. Entonces ahí sentís que te corre más el reloj”, se sinceró Martínez, sobre cómo serían los tiempos, en caso de volver a estar en pareja a la brevedad y proyectar, con ella, una paternidad compartida.