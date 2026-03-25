Sofí Martínez contó cómo está congelando óvulos: "Te inyectás todos los días en la panza"

La periodista hizo un tratamiento de estimulación ovárica y una posterior extracción. "Mi idea principal o mi ideal no es utilizar los óvulos que yo tengo congelados, sino que sea de manera natural y formar una familia".
Desde octubre del 2023, cuando Sofi Martínez oficializó su ruptura amorosa con Diego Leuco, no se le conoció nueva pareja formal. Desde entonces, pasó casi un año y medio y ahora, la periodista tomó una importante decisión a sus treinta dos años: congelar óvulos. "Siempre estuve segura de querer tener hijos".
“Mi camino hacia la clínica de fertilidad fue pensando en eso. A esto lo estoy yendo a hacer sola... Siento que como el vínculo madre-hijo es un vínculo tan especial, que no me gustaría como pasar por esta vida sin conocerlo, sin tenerlo", compartió Sofía, en voz alta, en el podcast Mientras lavas los platos (Spotify), conducido por Delfi Carmona yAnita Wini.
"Yo siempre estuve segura de querer tener hijos y siempre mi imagen era con una pareja y una familia. Pero bueno, la realidad es que tengo treinta y dos, estoy congelando óvulos”, reflexionó la periodista deportiva, basándose en su realidad, después de años en pareja con su colega del mundo de la comunicación, Leuco.
“Fui a una clínica de fertilidad y empezó el proceso... Ellos te dan el pack de las medicaciones que tenés que tomar para estimularte. Una vez que arrancás, lo que tenés que hacer es inyectarte todas las noches en la panza, cerca del ombligo, la dosis que te indica la médica", describió Martínez, sobre los detalles del procedimiento médico.
"Yo lo tengo que hacer por cuatro días y después voy al chequeo. Y más o menos después de quince días te hacés la extracción (de los óvulos). Mi idea principal o mi ideal no es utilizar los óvulos que yo tengo congelados, sino que sea de manera natural y formar una familia", confió, Sofía. "Pero llegado el caso, si eso no sucede o si se da un poco más de grande, está bueno tener los óvulos de cuando sos más joven, que son más fértiles o con más probabilidades de quedar embarazada”.
“Tengo que conocer a alguien hoy, está mínimo un año, dos años de conocerte. Entonces ahí sentís que te corre más el reloj”, se sinceró Martínez, sobre cómo serían los tiempos, en caso de volver a estar en pareja a la brevedad y proyectar, con ella, una paternidad compartida.