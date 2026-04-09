Riesgo de "apagón meteorológico": qué pasaría si deja de funcionar el Servicio Meteorológico Nacional

En el plano económico, el agro perdería una herramienta central para planificar siembras, cosechas y aplicaciones, lo que incrementaría la incertidumbre productiva. Además, los seguros agropecuarios se verían comprometidos al no contar con registros oficiales de eventos como granizo o heladas. El sector energético también quedaría expuesto, ya que los pronósticos permiten anticipar la demanda y evitar fallas o sobrecargas, especialmente durante temperaturas extremas.

Frente a este escenario, especialistas advierten que aplicaciones como AccuWeather o Meteored no pueden reemplazar al organismo. Estos servicios se nutren en gran medida de los datos generados por la red de más de 125 estaciones del SMN, distribuidas en todo el país, incluida la Antártida. Sin observación directa en el terreno, los modelos pierden precisión y el país quedaría, en términos meteorológicos, prácticamente “a ciegas”.