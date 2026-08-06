San Cayetano: el santuario de Liniers empezó a recibir miles de peregrinos

Se espera una multitud de fieles a lo largo de este viernes 7 de agosto en San Cayetano.

San Cayetano 2026: el cronograma de actividades

Antes de que se abrieran las puertas para recibir a los peregrinos, se realizó un festival cultural y popular en el santuario. Y a las 22.45, un grupo de fieles participó del primer Pacto de Amistad con San Cayetano y recibió una cinta amarilla como símbolo de la celebración.

Las actividades continuarán este viernes 7 de agosto. A las 8, comenzará la Misa de los Trabajadores, encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Al término de la ceremonia se realizará la bendición de las herramientas de trabajo.

Más tarde, a las 11, se realizará la misa central, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del Santuario para quienes no puedan asistir.

La celebración religiosa estará acompañada por la Marcha de San Cayetano, organizada por movimientos sociales y centrales obreras bajo la consigna "Tierra, Techo y Trabajo". La movilización saldrá desde el barrio de Liniers y avanzará hasta Plaza de Mayo por la avenida Rivadavia.