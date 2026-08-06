Quién fue San Cayetano y por qué miles de personas le piden por pan y trabajo

Pese a provenir de una familia acomodada, renunció a sus bienes y dedicó gran parte de su vida a asistir a personas pobres y enfermas. También impulsó instituciones de ayuda conocidas como Montes de Piedad, destinadas a brindar apoyo económico a quienes más lo necesitaban.

Durante la Reforma Protestante dejó una frase que quedó asociada a su pensamiento: "Lo primero que hay que hacer para reformar a la Iglesia es reformarse uno a sí mismo".

San Cayetano falleció el 7 de agosto de 1547. Años después fue beatificado y, en 1671, canonizado por la Iglesia Católica.

Su vínculo con el trabajo y el pan surgió especialmente en la Argentina. En la década de 1930, el sacerdote Domingo Falgioni promovió su devoción durante un período marcado por el desempleo tras la crisis económica de 1929. Además, difundió una imagen del santo junto al Niño Jesús y una espiga de trigo, símbolo que terminó de consolidarlo como patrono del pan y el trabajo.

Desde entonces, el santuario de Liniers recibe cada año a miles de personas que renuevan una tradición de fe que trasciende generaciones.