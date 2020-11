Tras la negativa, y luego de ser retenido junto a su familia durante más de dos horas abajo del sol, Jiménez decidió cargar a su hija en brazos y emprender el camino a pie. La situación quedó registrada en un video desesperante.

Como se puede apreciar en el material audiovisual, Abigail –que tiene 12 años, y es paciente oncológica desde los 7- no paró de llorar-, mientras su padre intentaba explicarle al uniformado que era la primera vez que le impedían cruzar al lugar del cual es oriundo.

Embed - video tuit EN SANTIAGO DEL ESTERO NO DEJARON INGRESAR A UNA NENA QUE VENÍA DE TUCUMÁN LUEGO DE REALIZARSE UN TRATAMIENTO POR EL CÁNCER. TUVO QUE PASAR A PIE.#BastaDeFronteras #GobiernoDeMierda pic.twitter.com/3q5bLgZK4m — emi gb (@emigbusquet) November 19, 2020

“Yo la traigo siempre y nunca me hacen problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, afirmó Diego ante la mirada del uniformado. Pero ni siquiera ante esta situación extrema consiguió una respuesta humanitaria.

“La va a empeorar, señor, por favor”, le dijo el efectivo. “Me la voy a llevar a mi hija aunque sea caminando”, respondió el papá totalmente desbordado por la situación.

Más tarde, y después que caminaran más de cinco kilómetros, cuando llegó la autorización del COE, un familiar los fue a recoger a la ruta y los llevó a su domicilio.

“No se apiadaron del dolor que estaba sufriendo mi hija”

En diálogo con El Termeño, Jiménez explicó que a la salida de Santiago del Estero no tuvieron inconvenientes para pasar a Tucumán. Sin embargo, de regreso a su provincia, se encontraron con un pedido que no habían recibido previamente.

“El policía decía que esperaba órdenes de Santiago para que pudiéramos pasar. Fue muy feo lo que vivimos con mi hija y como está ella ahora. Se asustó mucho con el tema de los bichos y tenía miedo de que se le infectaran las piernas”, contó Matilde, madre de Abigail, quien estuvo presente durante en el dramático momento.

Abigail tiene un tumor en la pierna izquierda desde hace cinco años. En 2016, había sido trasplantada, pero tuvo una recaída en 2019. “A partir de ese momento tuvo que hacer quimioterapia hasta el 17 de enero de 2020. Después siguió con tratamiento paliativo, porque las quimio le hacían muy mal″, contó su madre.

Tras lo vivido, Jiménez lamentó: “No se apiadaron del dolor que estaba sufriendo mi hija”. Además, este padre desesperado reveló que, tras la situación vivida, Abigail está en “crisis y con varios dolores”.

ADEMÁS:

Corte ordenó que ciudadanos varados puedan volver a Formosa

Cayó una banda que vendía de autopartes robadas en Mendoza y Buenos Aires