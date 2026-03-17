Se confirmó el primer caso en Argentina de una variante más contagiosa de la viruela símica

Los síntomas iniciales suelen incluir fiebre, cefalea, dolores musculares, linfadenopatías y astenia, seguidos por la aparición de lesiones cutáneas en zonas genitales, faciales o extremidades. Se debe investigar siempre posibles antecedentes de viaje o contacto con personas que hayan viajado. La infección puede evolucionar de forma autolimitada en 14 a 21 días, aunque la presentación clínica puede variar según la persona y la variante del virus.

Asimismo, se recomienda aislar al paciente hasta que las lesiones cicatricen completamente, es decir, cuando las costras se desprendan y se forme una nueva capa de piel. También se indicó que el personal de salud utilice equipos de protección personal durante la atención de los casos sospechosos.

Por último, se subrayó la importancia de iniciar el rastreo de contactos dentro de las primeras 24 horas desde la sospecha del caso, con un seguimiento durante 21 días para detectar de manera temprana la aparición de síntomas.