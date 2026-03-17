Se confirmó el primer caso en Argentina de una variante más contagiosa de la viruela símica

Ya se detectó el primer caso de Mpox del Clado ib en Argentina, una variante más contagiosa y severa de la viruela del mono.
El primer caso de Mpox del clado Ib, una variante considerada más contagiosa y potencialmente más grave del virus de la viruela símica, fue detectado en Argentina y confirmado a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).
El caso se debe a un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires, que registro síntomas que comenzaron días antes de la atención médica, incluyendo exantema, fiebre, dolor y linfadenopatías que no registra antecedentes de viaje al exterior y que presenta una evolución favorable tras haber recibido atención médica ambulatoria.
El reporte también detalla que durante 2026 ya se habían confirmado otros cinco casos de Mpox en el país cuatro en CABA y uno en Río Negro, aunque todos correspondían al clado II. En ese sentido, las autoridades sanitarias advirtieron que el clado Ib presenta mayor severidad y capacidad de transmisión, por lo que remarcaron la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas en los distintos sistemas de salud del país.
La detección de esta variante en Argentina ocurre en medio de una expansión internacional del clado Ib. En lo que va del año se registraron 14 casos en la región de las Américas: nueve en Estados Unidos, dos en Canadá, dos en Brasil, uno en México y ahora uno en Argentina. Además, se reportaron casos de transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España.
Los síntomas iniciales suelen incluir fiebre, cefalea, dolores musculares, linfadenopatías y astenia, seguidos por la aparición de lesiones cutáneas en zonas genitales, faciales o extremidades. Se debe investigar siempre posibles antecedentes de viaje o contacto con personas que hayan viajado. La infección puede evolucionar de forma autolimitada en 14 a 21 días, aunque la presentación clínica puede variar según la persona y la variante del virus.
Asimismo, se recomienda aislar al paciente hasta que las lesiones cicatricen completamente, es decir, cuando las costras se desprendan y se forme una nueva capa de piel. También se indicó que el personal de salud utilice equipos de protección personal durante la atención de los casos sospechosos.
Por último, se subrayó la importancia de iniciar el rastreo de contactos dentro de las primeras 24 horas desde la sospecha del caso, con un seguimiento durante 21 días para detectar de manera temprana la aparición de síntomas.
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