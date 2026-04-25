Victoria Villarruel cruzó a Ajmechet por Malvinas y la acusó de "pro inglés"

La discusión se desató tras la viralización de antiguos posteos de la diputada sobre las islas y derivó en acusaciones cruzadas que profundizan la tensión dentro del oficialismo.
La vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó un fuerte cruce con la diputada libertaria Sabrina Ajmechet por la soberanía de las Islas Malvinas, al acusarla de tener una postura “pro inglés” a partir de publicaciones pasadas. La disputa, que se desarrolló en redes sociales, expuso nuevas tensiones dentro del oficialismo.
“Nadie escribe eso si no es porque es pro inglés. Ni el argentino menos formado escribe semejante ofensa. No me extraña de quién vive hablando de otros países”, escribió Villarruel al cuestionar a la legisladora, luego de que se viralizara un mensaje de 2012 en el que Ajmechet afirmaba que “las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas”.
El conflicto se inició cuando la vicepresidenta calificó como “una vergüenza” a Ajmechet al retomar esa publicación antigua en el actual contexto político. La reacción fue inmediata y elevó el nivel de confrontación dentro de La Libertad Avanza.
Ajmechet respondió con dureza y acusó a Villarruel de “traidora”, al considerar que “es una vergüenza que la vicepresidente de un país ataque a una diputada oficialista”. En el mismo mensaje, profundizó la crítica al sostener que “es una vergüenza que una vicepresidente esté en contra de su gobierno”.
En su descargo, la diputada argumentó que los dichos difundidos fueron utilizados “maliciosamente de contexto” y aseguró que en sus cinco años de actividad política no existe una sola declaración en contra de la causa Malvinas.
Además, Ajmechet apuntó contra la actitud de la vicepresidenta al afirmar que “trabajar desde que Milei se convirtió en presidente para que su gobierno -del cual hay que recordarte todo el tiempo que sos parte- fracase, es una vergüenza”.
Pese a esa defensa, Villarruel mantuvo su postura crítica y vinculó las expresiones pasadas de la diputada con una supuesta afinidad hacia los intereses británicos, lo que profundizó el enfrentamiento público.
La disputa sumó un nuevo capítulo cuando la diputada Lilia Lemoine intervino en respaldo de Ajmechet y atribuyó las críticas a una cuestión de intolerancia religiosa, ampliando el conflicto dentro del bloque oficialista.
El episodio dejó al descubierto las tensiones internas en el oficialismo en torno a la política exterior y la cuestión Malvinas, un tema sensible que volvió a generar divisiones públicas entre dirigentes del mismo espacio.
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