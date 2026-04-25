Victoria Villarruel cruzó a Ajmechet por Malvinas y la acusó de "pro inglés"

Ajmechet respondió con dureza y acusó a Villarruel de “traidora”, al considerar que “es una vergüenza que la vicepresidente de un país ataque a una diputada oficialista”. En el mismo mensaje, profundizó la crítica al sostener que “es una vergüenza que una vicepresidente esté en contra de su gobierno”.

En su descargo, la diputada argumentó que los dichos difundidos fueron utilizados “maliciosamente de contexto” y aseguró que en sus cinco años de actividad política no existe una sola declaración en contra de la causa Malvinas.

Embed Dice Sabrina Ajmechet que escribió esto: "antes de hacer política y sacados de contexto". Contestó por acá xq me tiene bloqueada @ajmechet. Las Malvinas son Argentinas hagas política o no. Trabajes donde trabajes. Y te pisaste sola al decir fuera de contexto o sea, son reales. pic.twitter.com/77ExYNUpy5 — Chula (@gabebostera) April 25, 2026

Además, Ajmechet apuntó contra la actitud de la vicepresidenta al afirmar que “trabajar desde que Milei se convirtió en presidente para que su gobierno -del cual hay que recordarte todo el tiempo que sos parte- fracase, es una vergüenza”.

Pese a esa defensa, Villarruel mantuvo su postura crítica y vinculó las expresiones pasadas de la diputada con una supuesta afinidad hacia los intereses británicos, lo que profundizó el enfrentamiento público.

La disputa sumó un nuevo capítulo cuando la diputada Lilia Lemoine intervino en respaldo de Ajmechet y atribuyó las críticas a una cuestión de intolerancia religiosa, ampliando el conflicto dentro del bloque oficialista.

Embed Que te hayan denunciado falsamente 3 veces por lo mismo deja al descubierto que lo que les molesta de vos es que sos judía.



Para mí está clarísimo. https://t.co/nme7ywHm88 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) April 25, 2026

El episodio dejó al descubierto las tensiones internas en el oficialismo en torno a la política exterior y la cuestión Malvinas, un tema sensible que volvió a generar divisiones públicas entre dirigentes del mismo espacio.