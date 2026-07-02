Detuvieron a un enfermero acusado de abusar de una paciente de 86 años

La denuncia se originó tras una revisión de las cámaras de seguridad de un sanatorio en el bario porteño de Caballito. La paciente estaba sedada y la Justicia ordenó peritajes para avanzar en la investigación.
Un enfermero de 50 años fue detenido acusado de abusar sexualmente de una paciente de 86 años que permanecía internada en el Sanatorio Méndez, en el barrio porteño de Caballito. La investigación comenzó luego de que una trabajadora del establecimiento advirtiera el presunto ataque al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del centro de salud.
Según la información difundida por fuentes del caso, la mujer se encontraba sedada al momento del hecho y estaba internada por problemas respiratorios. Tras la denuncia, el sanatorio activó los protocolos previstos para este tipo de situaciones y dio aviso a la Policía de la Ciudad.
Personal de la Comisaría Vecinal 6ta intervino en el lugar y brindó asistencia a la víctima, mientras que el enfermero fue detenido por orden de la Justicia.
De acuerdo con la investigación, el acusado integraba el plantel del sanatorio desde enero de este año, y la denuncia se originó cuando una empleada de seguridad observó el presunto abuso en las cámaras de vigilancia y alertó de inmediato a las autoridades del establecimiento.
La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 11, que dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas, se ordenó tomar declaración testimonial a la trabajadora que detectó el episodio y a los enfermeros que cumplían funciones en el quinto piso del sanatorio durante ese turno.
Además, la Justicia dispuso el secuestro de las sábanas de la cama y de la ropa que utilizaba la paciente para realizar peritajes. El objetivo es determinar si existen rastros biológicos que puedan aportar evidencia a la causa.
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