Detuvieron a un enfermero acusado de abusar de una paciente de 86 años

Las medidas ordenadas por la Justicia

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 11, que dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas, se ordenó tomar declaración testimonial a la trabajadora que detectó el episodio y a los enfermeros que cumplían funciones en el quinto piso del sanatorio durante ese turno.

Además, la Justicia dispuso el secuestro de las sábanas de la cama y de la ropa que utilizaba la paciente para realizar peritajes. El objetivo es determinar si existen rastros biológicos que puedan aportar evidencia a la causa.