Se podrá discutir una multa fiscal sin necesidad de pagarla previamente

Para el letrado, este cambio “también obliga a ordenar una distinción que en el sistema venía desdibujada. No es lo mismo una obligación tributaria que una sanción”. Mientras que los impuestos están destinados a financiar el funcionamiento del Estado —educación, salud, justicia, seguridad, infraestructura—, las multas, en cambio, tienen otra finalidad: buscan corregir conductas y asegurar el cumplimiento de normas.

Los primeros criterios judiciales “ya empiezan a reflejar este enfoque”, dijo Biglieri, y puso como ejemplo un fallo reciente de la Cámara Federal de la Seguridad Social, la cual “admitió que una empresa pudiera discutir una multa vinculada a aportes, sin haberla pagado previamente, aplicando el nuevo criterio de la Ley Bases”.

La reforma "introduce un criterio más coherente con la naturaleza de las multas y con una idea básica de justicia: que toda sanción pueda ser discutida en condiciones razonables. No altera las reglas de fondo, pero mejora la forma en que esas reglas se aplican", dijo Biglieri.