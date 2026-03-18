La Municipalidad de San Isidro logró que un banco le devuelva $ 11 millones a un vecino de 87 años

En la audiencia, la apoderada de la entidad bancaria - cuyo nombre no se detalló - presentó una oferta para cerrar el conflicto. Bajo el acta de conciliación, la entidad se comprometió a acreditar los 11 millones de pesos en la caja de ahorro del vecino en un plazo máximo de 15 días hábiles. El damnificado aceptó el ofrecimiento, logrando recuperar la tranquilidad y su patrimonio tras meses de angustia y denuncias penales.

Desde la Municipalidad de San Isidro destacaron la importancia de estas herramientas de mediación gratuita para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados de manera ágil y efectiva.

Para recibir asesoramiento o iniciar un reclamo, los vecinos pueden contactarse con la Dirección General de Defensa del Consumidor al teléfono 4575-4006 o vía correo electrónico a [email protected]