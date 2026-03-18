La Municipalidad de San Isidro logró que un banco le devuelva $ 11 millones a un vecino de 87 años

El hombre de Villa Adelina denunció transferencias que no había realizado ante la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Comuna. El organismo logró que la entidad efectuara la compensación.
La Dirección General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Isidro logró resolver un grave conflicto que afectaba a un vecino de Villa Adelina de 87 años y un banco, y que se resoolvió a través de una serie de mediaciones, en llas que la entidad aceptó reintegrar 11 millones de pesos que habían desaparecido de la cuenta de esta persona
La pesadilla del vecino comenzó cuando, al intentar realizar una extracción en la sucursal, descubrió un faltante de 10.000 dólares. Según consta en la denuncia, el sistema registraba movimientos, extracciones y transferencias a terceros que el jubilado desconocía por completo. A pesar de haber denunciado previamente el extravío de su tarjeta de crédito y haber obtenido un nuevo plástico, los fondos seguían sin aparecer.
Ante la falta de respuestas iniciales, el vecino -quien padece problemas de salud- acudió a la oficina municipal de Defensa del Consumidor donde se inició un expediente, activando de inmediato los mecanismos de la Ley 24.240 para proteger los derechos de los individuos.
"Nuestro compromiso es estar cerca del vecino, especialmente de los más vulnerables. No podemos permitir que un vecino de 87 años pierda los ahorros de su vida por fallas en la seguridad bancaria" destacó la oficina de Defensa del Consumidor a través de un comunicado publicado en la página del municipio.
En la audiencia, la apoderada de la entidad bancaria - cuyo nombre no se detalló - presentó una oferta para cerrar el conflicto. Bajo el acta de conciliación, la entidad se comprometió a acreditar los 11 millones de pesos en la caja de ahorro del vecino en un plazo máximo de 15 días hábiles. El damnificado aceptó el ofrecimiento, logrando recuperar la tranquilidad y su patrimonio tras meses de angustia y denuncias penales.
Desde la Municipalidad de San Isidro destacaron la importancia de estas herramientas de mediación gratuita para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados de manera ágil y efectiva.
Para recibir asesoramiento o iniciar un reclamo, los vecinos pueden contactarse con la Dirección General de Defensa del Consumidor al teléfono 4575-4006 o vía correo electrónico a [email protected]
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