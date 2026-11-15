Sáenz cuestionó la falta de ayuda nacional para los afectados por el temporal en Salta

“La Agencia Federal de Emergencia brilla por su ausencia”, aseguró en sus redes sociales el gobernador provincial para definir la falta de ayuda del Gobierno nacional a los damnificados en la localidad de Embarcación.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó este domingo la falta de empatía de las autoridades nacionales para con el interior del país cuando ocurren fenómenos como el violento de temporal de viento y lluvias que el viernes provocó en la localidad de Embarcación más de 150 heridos, árboles y postes de luz caídos y techos derrumbados en viviendas.
A través de sus redes sociales, el mandatario salteño señaló: “Estamos en Embarcación, hay que trabajar muchísimo para levantar todo esto. Agradezco muchísimo la solidaridad del pueblo, de los privados, de los públicos, del intendente, de las empresas privadas, de Edesa, de Agua del Norte, de todos los ministerios, de la Policía, de Defensa Civil. Pero hay algo que es importante y hay que resaltarlo. Hay una Agencia Federal de Emergencias que se creó para este tipo de situaciones cuando hay crisis de estos tipos. Y, lamentablemente, desde la Nación nadie se ha comunicado ni con nosotros ni con ningún gobernador para ver cómo podían acompañar y ayudar”
Y agregó: “¿Cómo no han trabajado coordinadamente esta Agencia con nosotros? No sé para qué existe y sería importante que se comuniquen y que muestren un poco de empatía con el interior de la Argentina. Es fundamental, se ha creado para eso y es importante que trabajen en equipo, trabajemos mancomunados para poder traerles solución a la gente. Esto no es culpa de nadie, son fenómenos que van a afectar y van a seguir afectando, sabíamos que esto podía ocurrir en toda la provincia y ocurrió, pero lamentablemente la Agencia Federal de Emergencias brilla por su ausencia ”.
Poco después de las 19 horas del jueves, en Embarcación se desató un temporal que sorprendió a la gente en las calles, en las plazas y hasta quienes dejaron sus casas con las ventanas abiertas.
Se cayeron árboles, volaron las chapas de los techos, se cortaron la luz y el agua, y unas 250 personas debieron recibir atención sanitaria por traumatismos y otros problemas provocados por la fuerte tormenta.
comentar