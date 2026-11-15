Sáenz cuestionó la falta de ayuda nacional para los afectados por el temporal en Salta

Seguimos acompañando a las familias afectadas por el fuerte temporal en Embarcación.Desde el primer momento desplegamos un operativo de emergencia y hoy continuamos trabajando en territorio, asistiendo a más de 300 familias.Sé que son momentos difíciles. Quiero que sepan que no están solos, que estamos acá y que vamos a seguir presentes, acompañándolos en todo lo que necesiten y trabajando para que Embarcación pueda recuperar cuanto antes la normalidad.Mi agradecimiento a los equipos de Desarrollo Social, Salud, Seguridad, Defensa Civil, Aguas del Norte y Edesa que trabajan de manera coordinada con el municipio para asistir a los vecinos y llevar tranquilidad a cada familia. — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) November 15, 2026

El temporal

Poco después de las 19 horas del jueves, en Embarcación se desató un temporal que sorprendió a la gente en las calles, en las plazas y hasta quienes dejaron sus casas con las ventanas abiertas.

Se cayeron árboles, volaron las chapas de los techos, se cortaron la luz y el agua, y unas 250 personas debieron recibir atención sanitaria por traumatismos y otros problemas provocados por la fuerte tormenta.