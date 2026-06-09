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Subte: realizan una apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze

La decisión fue tomada por los metrodelegados, a modo de protesta contra “los descuentos compulsivos salariales”.

Este martes se realiza una apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B del subte, como forma de protesta por los “descuentos salariales compulsivos” puestos por Emova.

La medida, anunciada por los metrodelegados, se extenderá hasta las 8:00. La protesta surge: “la respuesta a la actitud ilegal de la empresa concesionaria EMOVA que en forma injustificada e ilegal realiza descuentos compulsivos de salario a trabajadores y representantes gremiales de la AGTSyP”.

Además, los empleados señalaron que la empresa “intenta utilizar estos descuentos como extorsión buscando acallar nuestras denuncias de las pésimas y riesgosas condiciones del servicio de transporte subterráneo y de la red en la que trabajamos y en la que se transportan millones de personas”.

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