Subte: realizan una apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze

La decisión fue tomada por los metrodelegados, a modo de protesta contra “los descuentos compulsivos salariales”.
Este martes se realiza una apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B del subte, como forma de protesta por los “descuentos salariales compulsivos” puestos por Emova.
La medida, anunciada por los metrodelegados, se extenderá hasta las 8:00. La protesta surge: “la respuesta a la actitud ilegal de la empresa concesionaria EMOVA que en forma injustificada e ilegal realiza descuentos compulsivos de salario a trabajadores y representantes gremiales de la AGTSyP”.
Además, los empleados señalaron que la empresa “intenta utilizar estos descuentos como extorsión buscando acallar nuestras denuncias de las pésimas y riesgosas condiciones del servicio de transporte subterráneo y de la red en la que trabajamos y en la que se transportan millones de personas”.
Noticia en desarrollo...
comentar