Julio cierra con un fin de semana largo en tres localidades bonaerenses

Como consecuencia, quienes estén alcanzados por el asueto podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, al sumarse el viernes al fin de semana.

El feriado tendrá impacto directo sobre los trabajadores de la administración pública y las entidades bancarias de esos distritos, en cambio, el funcionamiento del sector privado dependerá de la decisión de cada empleador, ya que este tipo de feriados tiene alcance local y no nacional.

Los próximos feriados nacionales

Para el resto del país, el próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Luego, el calendario oficial de 2026 continuará con el lunes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Día de la Soberanía Nacional, trasladado al 23 de noviembre, el día no laborable con fines turísticos el lunes 7 de diciembre, ya que el 8 se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad.