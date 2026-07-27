Julio cierra con un fin de semana largo en tres localidades bonaerenses

Un asueto administrativo dispuesto para Junín, Saladillo y la localidad de Los Indios permitirá un fin de semana largo de tres días. La medida alcanza a empleados públicos y bancarios.
Mientras gran parte del país espera el próximo feriado nacional del lunes 17 de agosto, un grupo de localidades de la provincia de Buenos Aires tendrá un fin de semana largo antes de que finalice julio. El viernes 31 será feriado local en los partidos de Junín y Saladillo, además de la localidad de Los Indios, perteneciente al municipio de Rojas.
La medida responde a festividades y conmemoraciones propias de cada distrito y se traducirá en un asueto administrativo para empleados de la administración pública y trabajadores bancarios de esas jurisdicciones.
En Saladillo, la jornada conmemorará el 163° aniversario de la fundación del partido, mientras que en Los Indios se recordará un nuevo aniversario de su inauguración oficial, realizada en 1911.
En Junín, en tanto, el feriado coincide con la celebración de San Ignacio de Loyola, santo patrono del distrito, una fecha que cada año forma parte del calendario local.
Como consecuencia, quienes estén alcanzados por el asueto podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, al sumarse el viernes al fin de semana.
El feriado tendrá impacto directo sobre los trabajadores de la administración pública y las entidades bancarias de esos distritos, en cambio, el funcionamiento del sector privado dependerá de la decisión de cada empleador, ya que este tipo de feriados tiene alcance local y no nacional.
Para el resto del país, el próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Luego, el calendario oficial de 2026 continuará con el lunes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Día de la Soberanía Nacional, trasladado al 23 de noviembre, el día no laborable con fines turísticos el lunes 7 de diciembre, ya que el 8 se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad.
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