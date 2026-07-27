Casi la mitad de los jóvenes vive en situación de vulnerabilidad, según la UBA

Entre los jóvenes desempleados, que representan el 30,6% de la muestra, alrededor del 40% se encuentra buscando trabajo de manera activa.

La investigación también identificó un grupo denominado "Triple Ni": jóvenes que no estudian, no trabajan y tampoco buscan empleo. "Si bien se trata de un segmento minoritario, estamos frente a una franja social alejada de toda red de pertenencia, reconocimiento e integración social", afirmó Juan Cruz Esquivel, director de la investigación e investigador del CONICET.

Los resultados muestran desafíos en empleo, educación y acceso a la salud.

Según el relevamiento, seis de cada diez jóvenes en situación de vulnerabilidad no finalizaron el nivel secundario y solo el 6,7% cursó estudios superiores. Aun así, casi el 88% considera que estudiar podría mejorar sus oportunidades de vida.

El estudio también reflejó indicadores vinculados a la salud mental. Más del 70% manifestó sufrir nervios o ansiedad, mientras que la mitad dijo experimentar desgano o depresión. Además, tres de cada diez señalaron tener dificultades para controlar el consumo de alcohol, drogas o tabaco.

En cuanto al acceso a la salud, el 78% de los jóvenes consultados no cuenta con cobertura privada ni obra social y depende del sistema público.

Respecto de las expectativas para los próximos cinco años, el objetivo más mencionado fue conseguir un empleo o mejorar la situación laboral (31,9%), seguido por acceder a una vivienda propia (29,8%). Formar una familia apareció entre las prioridades de solo el 4,8% de los encuestados.