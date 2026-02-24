Causa Sur Finanzas: la Justicia Federal ordenó 30 allanamientos en simultáneo

Fuentes judiciales informaron que los procedimientos fueron pedidos por la jueza federal María Servini y los lleva a cabo la Superintendencia de Investigaciones de la PFA.

Los operativos se realizan en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social "Centro Integral de Inversiones", nombre con el que estaría inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.

Embed

Los allanamientos incluyeron oficinas comerciales y domicilios, como el de Silvia Torrado, quien sería socia de la madre de Vallejo.

La madre del empresario aparece como titular formal de la firma en los registros oficiales, aunque en el mercado financiero se señala a Vallejo como el verdadero responsable del crecimiento y manejo de la compañía.

Se logró el secuestro de una gran cantidad de divisas, en moneda nacional y extranjera, como así también teléfonos celulares, notebooks, discos rígidos externos y una daga con simbología NAZI.

La investigación gira en torno a una maniobra conocida como "rulo financiero", que consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central (BCRA) para luego volcarlos al mercado de la divisa blue y obtener una ganancia extraordinaria con la diferencia cambiaria.

image

Según la causa, el esquema habría movido alrededor de 500 millones de dólares a través de un entramado de empresas y casas de cambio.

La operatoria, siempre según la hipótesis judicial, se realizaba mediante declaraciones juradas que habilitaban el acceso al mercado oficial. Luego, esos dólares eran revendidos en el circuito informal a un valor muy superior.