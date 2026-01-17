Riesgo total en Córdoba: grabaron a un motociclista haciendo una peligrosa maniobra

El hecho ocurrió en la autovía que conecta la ciudad de Córdoba con Jesús María, una zona que por estos días presenta un tránsito más intenso de lo habitual debido al desarrollo del Festival Nacional de Doma y Folklore, que convoca a miles de visitantes cada verano. En las imágenes se observa a dos motociclistas circulando a alta velocidad. Tras sobrepasar a un automóvil y a un camión, uno de ellos realizó un pequeño salto, estiró las piernas hacia atrás y quedó completamente acostado sobre la moto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Chorrillero (@elchorrillerosl)

El conductor mantuvo esa posición durante varios segundos, incluso al atravesar algunas curvas del trazado. En un momento, además, llevó una de sus manos hacia atrás, lo que incrementó aún más el riesgo de la maniobra. “Está sin casco, haciendo una maniobra peligrosa, poniendo en riesgo a toda la ciudadanía y a él mismo”, se escucha decir a la mujer que registró el video, visiblemente indignada.

El imprudente accionar generó preocupación por el contexto en el que se produjo, ya que la ruta se encuentra especialmente concurrida por el festival de Jesús María. Las imágenes fueron enviadas al portal cordobés El Doce con el objetivo de denunciar lo ocurrido y advertir sobre el peligro que representó la conducta del motociclista tanto para él como para el resto de los conductores.