Terror en la escuela de Ingeniero Maschwitz: se conocieron nuevos audios y hubo incidentes

Las familias se congregaron en la puerta de la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz para pedir explicaciones a las autoridades y que sus hijos puedan tener "derecho" a "estudiar sin miedo". Pese a que el colegio permanece abierto, la mayoría del alumnado fue concurrió a la institución por temor a una posible respuesta por parte de los estudiantes sancionados.

Los audios de los adolescentes que planificaron el tiroteo

Se conocieron los audios de WhatsApp de los adolescentes que querían llevar a cabo una masacre en la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz. Los audios, que ya están en manos de la Justicia, son entre la presunta ideóloga y un compañero de clase, quien le manifiesta que él no se sumará al plan e intenta convencerla de que no lo hagan porque “son muy jóvenes todavía”.

No obstante, en esta charla de pocos minutos, la sospechosa no parece tener intención de dar marcha atrás: asegura estar 100% segura de lo que quiere y hasta revela la fecha en la que tendría pensado llevar a cabo la supuesta masacre en la Escuela Media Nº4.

TIROTEO.mp4

- ¿Lo del tiroteo es verdad?

- Ay, no sabes que no, es mentira.

¿Por qué lo querés hacer?

- Que te importa, ¿lo vas a hacer sí o no?

Así arranca el audio de la conversación entre los dos alumnos. Quien hace la última pregunta es quién habría craneado la idea, quien primero le responde sarcásticamente y luego le pregunta si él se va a sumar o no. Sin embargo, el interlocutor le transmite dudas.

-No, no sé, no quiero. La verdad no me quiero meter en más problemas. No sé qué decirte la verdad, es mejor que no lo hagan. Porque la verdad es que somos re jóvenes todavía. ¿Vos estás 100% segura que lo vas a hacer?

-Sí

-¿Y cuándo? ¿El año que viene, el 13 de julio, dijiste?

-Si

-¿Por qué ese día?

-Porque es el día de mi cumpleaños.

-¿Y las armas las ibas a sacar de tu padrastro, no?

-Ajá

La conversación no se extiende mucho más. Tras ese breve intercambio, el estudiante le dice a la presunta ideóloga que él no participará, aunque le pide que lo deje permanecer en el grupo de WhatsApp -llamado “tiroteo escolar”- para seguir enterándose de lo que hablan.

-Buen, sabes que, yo no voy a estar, que tengas suerte. Pero no me saques del grupo porque me gusta ver el chisme

-No

-¿No qué?

-Te voy a sacar

-¿Me vas a sacar?

-Si

-¿Por qué?

-Porque sí. ¿Si no vas a estar para qué querés estar ahí en el grupo?

-Bueno chau

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Martín Reinas, funcionario que conduce la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°2 del Fuero Penal Juvenil de Zárate-Campana.