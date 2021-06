Tití Fernández cumplió 70 y recordó a su hija

El periodista deportivo publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que recuerda a su hija Soledad, quien perdió la vida en 2014, en un accidente de tránsito en pleno Mundial de Brasil donde "Tití" estaba presente.

"Otro 16 de junio, otro año más, ya son 70 años, para esperar las 12 de la noche me puse la remera que tenia en Belo Horizonte el día que Sole me dio 'el último beso de cumpleaños' se vino a Brasil para que no estuviera solo otro 16 de junio, fue el último cumpleaños juntos. Como te extrañamos Sole!!! #teamamos #nuncatevamosaolvidar", fueron las palabras elegidas por el comunicador apenas comenzó este día y que rápidamente cosecharon decenas de comentarios.

María Soledad Fernández, de 26 años, perdió la vida en un accidente automovilístico cuando el auto en el que viajaba fue embestido en el kilómetro 619 de la ruta BR-381 que va de San Pablo a Belo Horizonte. Producto del impacto, el auto volcó y ella salió despedida del vehículo, cayendo seis metros por un barranco.

La hija del periodista iba acompañada de otros dos colegas de Tití, que resultaron con lesiones leves; ambos viajaban adelante con el cinturón de seguridad colocado, mientras que ella iba sin el mismo.

En julio de 2015, la Justicia brasileña condenó al conductor que ocasionó el accidente a cinco años y tres meses de prisión.