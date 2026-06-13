La Ciudad rescató tres menores de edad de una red de trata

Los operativos de la Ciudad

A partir de esta declaración, la Justicia federal ordenó una serie de allanamientos en los locales ubicados en las calles Ciudad de la Paz 1771 y Amenábar 1782, en el barrio de Belgrano.

En el primer comercio se halló a la segunda adolescente, quien realizaba tareas de atención al público, reposición y limpieza, y pernoctaba en la parte superior del local en condiciones deplorables de higiene. Ayer se concretó el hallazgo de la tercera víctima, quien atendía otro comercio del mismo grupo económico y registraba un paso previo por una sucursal de la red en la localidad de Bernal, provincia de Buenos Aires.

WhatsApp Image 2026-06-13 at 14.58.38 Fueron rescatadas tres adolescentes de 15 años que permanecían cautivas y eran sometidas a jornadas laborales extenuantes de 14 horas diarias, hacinamiento, violencia física y restricciones a su libertad.

Las pericias médicas y psicológicas practicadas por los especialistas del organismo porteño detectaron indicadores de desnutrición, hematomas compatibles con agresiones físicas, patologías clínicas no tratadas y traumas derivados del encierro. Ninguna de las adolescentes se encontraba integrada al sistema educativo formal y manifestaban un marcado cuadro de desarraigo.

“Gracias al trabajo de Victoria Morales Gorleri y su equipo del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, detectamos el caso y, en conjunto con la Policía Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, las pusimos a resguardo. Todos los responsables ya están detenidos y las adolescentes, a salvo. Ley y orden”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Actualmente, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes inició el proceso de articulación con el área de Restitución Internacional para coordinar la situación de las jóvenes con el Estado boliviano, bajo el principio del interés superior del niño. En el ámbito administrativo, el Gobierno de la Ciudad solicitará la intervención de organismos de inspección laboral para avanzar con sanciones económicas y las clausuras definitivas de los establecimientos comerciales involucrados en la causa.

Por su parte, la titular del Consejo, Victoria Morales Gorleri, expresó: “La explotación infantil y adolescente no siempre ocurre en ámbitos ocultos o alejados de nuestra vida cotidiana, y muchas veces sucede frente a nuestros ojos. No naturalicemos situaciones que vulneran derechos, como ver a un adolescente trabajando en un comercio en condiciones que pueden ser de explotación laboral. Ante cualquier situación que genere preocupación o dudas, es fundamental buscar ayuda a través de la Línea 102 o el 911. Todos podemos y debemos ser parte de la restitución de derechos”.