Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este sábado 12 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada fresca y lluviosa en la Ciudad y el Conurbano. La temperatura mínima será de 10ºC y la máxima llegará a 12ºC. Mirá cómo estará el clima en el resto del país.
Este sábado 12 de septiembre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima llegará apenas a 12°C.
El comienzo del fin de semana estará marcado por lluvias ligeras, cielo cubierto y alta humedad. Para quienes tengan que salir, se recomienda llevar paraguas y abrigarse, además de circular con precaución por las calles mojadas.
El domingo habrá una mejora de las condiciones del clima. Se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 6°C y 13°C. El lunes, en tanto, continuará mayormente nublado, aunque habrá un ascenso de la temperatura: la mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 17°C.
En el norte argentino se esperan las temperaturas más agradables de la jornada, con máximas que alcanzarán los 22°C en algunas zonas. También se registrarán valores de 21°C y 22°C en el noreste, mientras que en otras provincias de la región las máximas se ubicarán entre 14°C y 16°C.
En la zona central del país, el panorama resultará más frío, con temperaturas máximas que rondarán entre los 9°C y 15°C. Las mínimas estarán bajas y en varios puntos se ubicarán cerca de los 0°C.
El frío será todavía más marcado en la Patagonia, donde las máximas se ubicarán entre 6°C y 11°C y las mínimas podrán descender hasta los -2°C en algunos sectores. En el extremo sur, las temperaturas máximas rondarán los 6°C y 10°C, con mínimas de hasta 0°C o 1°C.
En las Islas Malvinas, el mapa marca una máxima de 5°C y una mínima de -2°C, mientras que en Tierra del Fuego se esperan alrededor de 6°C de máxima y 1°C de mínima.