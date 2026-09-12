Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este sábado 12 de septiembre

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la zona central del país, el panorama resultará más frío, con temperaturas máximas que rondarán entre los 9°C y 15°C. Las mínimas estarán bajas y en varios puntos se ubicarán cerca de los 0°C.

El frío será todavía más marcado en la Patagonia, donde las máximas se ubicarán entre 6°C y 11°C y las mínimas podrán descender hasta los -2°C en algunos sectores. En el extremo sur, las temperaturas máximas rondarán los 6°C y 10°C, con mínimas de hasta 0°C o 1°C.

En las Islas Malvinas, el mapa marca una máxima de 5°C y una mínima de -2°C, mientras que en Tierra del Fuego se esperan alrededor de 6°C de máxima y 1°C de mínima.