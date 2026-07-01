El Gobierno deja de actualizar la cobertura de la tarifa social en la SUBE

La medida no modifica el beneficio para los usuarios en su entrada en vigencia, ya que las tarifas de referencia fueron establecidas con los valores vigentes al 30 de junio de 2026, aunque en adelante cualquier diferencia entre esas tarifas y los aumentos locales deberá ser absorbida por las jurisdicciones si deciden mantener un beneficio mayor.

En el texto de la resolución, además, se incluye a los usuarios de trenes que también gozan del beneficio cuando usan el transporte ferroviario. El tema es que en este punto, la decisión tiene menos impacto ya que los servicios urbanos de ferrocarril son nacionales.

De esta manera, el Gobierno indicó en un comunicado que “se consolida el proceso de transformación iniciado en febrero de 2024 con la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior, a partir del cual el Estado Nacional avanzó en el reemplazo de un esquema basado principalmente en subsidios a la oferta por un modelo de asistencia directa a las personas, focalizado en los sectores sociales que requieren el acompañamiento del Estado para acceder al transporte público”.

Mientras que anteriormente una parte mayoritaria de los recursos nacionales destinados al transporte automotor se asignaba a compensaciones a la oferta del sistema, las medidas implementadas desde el inicio de la gestión libertaria permitieron reorientar esa asistencia hacia los usuarios de manera directa.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social SUBE

La Tarifa Social Federal de la SUBE permite pagar 55% menos en el boleto de colectivos y trenes, y está dirigido a jubilados, titulares de la AUH y otros beneficiarios de ANSES en todo el país.

El descuento se aplica de manera automática al validar el viaje con el plástico registrado. Pueden solicitar la Tarifa Social SUBE: