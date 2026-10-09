Tren Sarmiento: no habrá servicio el fin de semana largo por obras

Además de la obra de mesa de mando, se renuevan las señales entre Liniers y Villa Luro y también se reemplazan los aparatos de vías en Caballito.

Al mismo tiempo, Trenes Argentinos Infraestructura ejecutará una serie de trabajos en diversos sectores de la línea: por un lado, se renovará la vía sexta en la playa de maniobras de la terminal de Once y se llevarán adelante tareas de señalamiento en el paso a nivel Rojas.

Paralelamente, se avanzará en la intervención del andén central de Ramos Mejía y andén 2 de Morón, y se efectuarán obras civiles en la cabina de señales de Castelar, mientras que AUSA efectuará tareas de renovación de la vía cuarta y trabajos complementarios en el paso bajo nivel Lorca e intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen.

Por su parte, Trenes Argentinos Operaciones hará diversos tipos de tareas a lo largo de los tendidos: se producirá el mejoramiento del paso a nivel Goya y se emprenderán obras civiles en el andén central de Ciudadela. Conjuntamente, se atenderá el sistema eléctrico de la subestación Castelar y se restaurará el tendido de vías en el kilómetro 26,500 en San Antonio de Padua.

En cuanto al resto de las estaciones de la línea se realizará el desmalezado, la limpieza de plataformas y de zona de vías en todas las paradas del ramal eléctrico Once-Moreno y de los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos (limitado actualmente entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías).

El martes 13 de octubre los servicios eléctricos y diésel funcionarán de acuerdo con sus cronogramas habituales.