Mientras tanto, las obras que han significado este año casi 60 días de servicio con interrupciones parciales o totales no se han traducido en mejora del servicio, que cada día presenta una anomalía distinta. El jueves ocurrió una de ellas al mediodía. Un tren que de Once se dirigía a Moreno, al arribar a Haedo se anunció -solamente una vez- que quedaría demorado: recién reanudó la marcha 20 minutos después.

En el interín, dos operarios ferroviarios comenzaron a avanzar para resolver el problema que presentaba un cambio de vía. Uno de ellos pensaba que estaba en las inmediaciones, pero el otro le advirtió que era el ubicado a continuación del paso a nivel de la calle Pueyrredón, a más de 10 cuadras, en el límite entre Haedo y Morón, y hasta allí se dirigieron caminando. Por las siguientes tres horas, el servicio presentó demoras y cancelaciones.

Los cambios de vía se operan desde la cabina de Haedo, donde se renovó su mesa de mando con la interrupción del servicio el sábado 10, el domingo 11 y lunes 12 de octubre en todos los ramales del Sarmiento, con la promesa de que iba a mejorar su confiabilidad. Pero a partir de ese cambio, se comprobaron funcionamientos anómalos en las barreras de los pasos a nivel de Fasola y la avenida Rivadavia, las que permanecen en baja aunque no haya ningún tren en las inmediaciones.

El viernes, poco después del mediodía, un tren que debía parar en Haedo -también en Caballito, Floresta, Villa Luro, Ciudadela y Ramos Mejía- no lo hizo en las mismas, que quedaron durante media hora sin servicio. El lunes, poco después de las 7 de la mañana, un tren que de Once se dirigía a Moreno se anunció en Haedo que terminaría en Castelar.

También en el primer día hábil de la semana, al llegar a Haedo un tren rumbo a Moreno, se anunció fugazmente que se efectuaría "cambio de equipo en Castelar". Eso significa que deben descender de la formación y subir a otra, lo que significa que quienes iban sentados quedarán parados y viceversa. Y el agregado de 10 minutos en el viaje.

Las alteraciones no siempre aparecen en la Aplicación de Trenes Argentinos, ni se comunican por el sistema de audio. Como ya informó este medio, cuando el servicio no funciona de acuerdo a los itinerarios, en la Aplicación y en las pantallas de información de cada estación aparecen "trenes fantasmas": se anuncia que llegará en 1 minuto, pero no hay ninguno a la vista. Puede aparecer en 5 o 20 minutos, al tiempo que por el sistema de audio no hay ninguna comunicación, pese a que existe un programa interno que permite conocer exactamente dónde se encuentra cada formación. Pero esa información no se da a conocer a los usuarios.