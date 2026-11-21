Recuerdo que aquel primer artículo sobre el propósito, hablé sobre los dones y las pasiones. Los dones son todas aquellas cosas que te salen con facilidad. Y las pasiones claro está, son todas aquellas cosas que más nos gusta hacer. Esas cosas en las que perdés la noción del tiempo al hacerlas. Esas cosas que te dan ganas de hacer todo el tiempo. Esas cosas en las que podrías estar horas y horas si no tuvieras que cortar por nada en el mundo.

A veces los dones y las pasiones van de la mano. A veces no, por ejemplo puede apasionarte dibujar, o escribir, pero no ser necesariamente excelente en eso, o para lograr la excelencia, en eso debés estudiar y practicar mucho.

Los dones, en cambio, son aquellas cosas que con naturalidad fluyen. A mí, me encanta cantar. Sé que canto horrible. El anteaño pasado tomé clases de canto y mejore bastante. Pero no continué con las clases por diferentes motivos. Sé que si hubiera practicado más o si hubiera continuado con las clases de forma consistente, hoy, mi canto no sería tan horrible. Pero no es un don cantar para mí. Lo amo, canto en la ducha, en el auto, cuando limpio, cuando cocino, todo el tiempo. Hasta a veces hablo cantando y mi familia me burla, diciendo que parezco un musical de Disney. Estoy apasionada con el canto, es mi pasión. Pero nada tiene que ver con un don.

A mí me sale fácil escuchar a las personas. Me sale fácil ayudarlas en sus problemas. Me sale fácil escribir. Me sale fácil hablar en público, hablar por horas sobre un tema determinado. Y me gusta, me encanta. Eso es un don en mí. La comunicación es mi don. Cuando el don se une con la pasión aparece La Misión.

Me apasiona hablar sobre esto, porque siento que una persona sin propósito, es decir, sin haber recordado su propósito, o más bien una persona sin pasión, o una persona sin mi-sión, todavía no alcanzó su punto máximo de persona.

Mi invitación es que te permitas, explorar tus pasiones. Seguí ese impulso a los hobbies, seguí ese impulso a eso que querés hacer y no te animás. Dedcale más tiempo al disfrute, incluso aunque creas que no tenés tiempo, cuando comiences a dedicarle más tiempo al disfrute en las cosas que te gustan, vas a ver como to-do empieza a fluir mucho más. Es importante sacarnos de la mente. Las creencias de que esas pasiones no pueden monetizarse. Pero eso es un capítulo aparte del que hablaremos en otro momento. Hoy te quiero dejar esta invitación, esta invitación, a reflexionar sobre tus pasiones y tus dones.

Romina Atencio

¿Cuáles son esas cosas que te salen fácil? Esas cosas que siempre te dijeron de chiquito o chiquita que eras bueno en eso.

¿Cuáles son esas cosas que amás hacer? Así sea contemplar el cielo tomando mate. No importa. Mientras que sea un disfrute real y genuino.

Otra cosa que también es importante que recordemos, es que todos nacimos para algo. Y ese algo no es el personaje que nos toma en cada momento de la vida. No nacimos para ser la profesión que sea que tengamos, no nacimos para ser el rol que tengamos en el trabajo, no nacimos para ser hijos, padres, hermanos. No nacimos para ser amigos. Estos son personajes a los que jugamos durante nuestra vida. Son cosas que ocurren o no ocurren, pero que eventualmente son parte de la vida. Nuestra Misión tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con aquello que nos hace únicos e irrepetibles. Tiene que ver con la forma en que hacemos las cosas. Tiene que ver con la impronta personal que le ponemos a cada cosa que hacemos.

Te invito a que me cuentes, en mis redes sociales (Instagram @diosaalmica), o que me envíes un correo a [email protected] y me cuentes, si sentís que ya sabes cuál es tu misión. O si crees que es imposible difícil encontrarla. Me encantaría poder escribir en alguno de estos domingos, acerca de historias que me cuenten ustedes, acerca de historias que me traigan los lectores. Poder levantar opiniones, o incluso, habría un espacio para contestar preguntas. Si te gusta esta idea escribir-me. Estoy esperando leerte.

Con Amor, Romi.