Los nuevos fallecidos eran operarios de la empresa contratista que trabajaba en el lugar cuando se produjo la rotura del caño de gas. Este sábado habrá una nueva movilización de vecinos en Remedios de Escalada.
Dos trabajadores de la empresa tercerizada Exgadet murieron este sábado como consecuencia de las heridas sufridas durante la explosión ocurrida el 13 de noviembre pasado en Remedios de Escalada. En total, ya son cuatro las víctimas fatales del siniestro.
Los nuevos fallecidos fueron identificados como Matías Leguizamón, de 31 años, y Juan José Servín, de 33. "Exgadet lamenta informar que dos de sus queridos operarios que permanecían internados en grave estado tras la explosión en Remedios de Escalada murieron esta madrugada en un hospital de San Justo", señaló la empresa en un comunicado.
Antes, la Justicia había confirmado la muerte de Marcelo García, trabajador de Metrogas cuya identidad fue establecida mediante una prueba de ADN, y de Néstor Julián D’Alessandro, otro operario de la empresa que permaneció internado en terapia intensiva seis días.
García fue encontrado sin vida en el lugar de la explosión y su identidad se confirmó luego de que la Fiscalía obtuviera los resultados de los estudios genéticos. El hombre era padre de dos niños, de seis y ocho años, y su familia lo buscaba desde el día del hecho. D'Alessandro, por su parte, falleció tras varios días de internación a raíz de las lesiones sufridas por el estallido.
El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el centro comercial de Remedios de Escalada. La explosión se produjo mientras una contratista de Metrogas renovaba la red de distribución y una máquina tuneladora perforó un caño de media presión. De acuerdo con las primeras pericias, la fuga de gas comenzó más de una hora antes del estallido, lo que provocó un incendio de gran magnitud que dañó viviendas, comercios y vehículos.
El operativo de emergencia movilizó a bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad para asistir a las víctimas: además de los fallecidos, decenas de personas sufrieron heridas y varias fueron hospitalizadas en los centros de salud de la zona y alrededores.
Mientras la Justicia investiga si se respetaron los protocolos de seguridad para determinar responsabilidades, el Municipio de Lanús destinó una partida de $2.500 millones para asistir a los damnificados y reconstruir la zona. También presentó ante la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para establecer el Estado de Emergencia en el distrito, con el propósito de brindar asistencia a las personas afectadas por la explosión.
La iniciativa propone declarar por un plazo de 180 días la emergencia social, habitacional, patrimonial, económica, comercial, alimentaria, ambiental y urbana, además de contemplar la situación de la infraestructura del servicio público de gas en el partido.
Este sábado, a partir de las 17, habrá una nueva movilización de vecinos en la Plaza Moreno, ubicada al lado de la estación de trenes de Remedios de Escalada.
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