El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el centro comercial de Remedios de Escalada. La explosión se produjo mientras una contratista de Metrogas renovaba la red de distribución y una máquina tuneladora perforó un caño de media presión. De acuerdo con las primeras pericias, la fuga de gas comenzó más de una hora antes del estallido, lo que provocó un incendio de gran magnitud que dañó viviendas, comercios y vehículos.

El operativo de emergencia movilizó a bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad para asistir a las víctimas: además de los fallecidos, decenas de personas sufrieron heridas y varias fueron hospitalizadas en los centros de salud de la zona y alrededores.

La explosión dejó también graves daños materiales.

Mientras la Justicia investiga si se respetaron los protocolos de seguridad para determinar responsabilidades, el Municipio de Lanús destinó una partida de $2.500 millones para asistir a los damnificados y reconstruir la zona. También presentó ante la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para establecer el Estado de Emergencia en el distrito, con el propósito de brindar asistencia a las personas afectadas por la explosión.

La iniciativa propone declarar por un plazo de 180 días la emergencia social, habitacional, patrimonial, económica, comercial, alimentaria, ambiental y urbana, además de contemplar la situación de la infraestructura del servicio público de gas en el partido.

Este sábado, a partir de las 17, habrá una nueva movilización de vecinos en la Plaza Moreno, ubicada al lado de la estación de trenes de Remedios de Escalada.